DFB-Pokal - Deniz Undav versteht Wut des SC Freiburg: "Darfst du nie und nimmer abpfeifen"

ran Fußball Netzreaktionen zum Stuttgart-Sieg: "Komplettes Spiel verpfiffen!" Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg bot alles. Am Ende waren die Breisgauer jedoch sauer auf Schiedsrichter Tobias Welz.

Deniz Undav hatte Mitleid mit dem SC Freiburg. Natürlich überwog beim Nationalstürmer des VfB Stuttgart die Freude über den Einzug ins DFB-Pokalfinale. Doch ein aberkanntes Tor der Freiburger zu Beginn der Verlängerung beim 2:1 (1:1) im Halbfinale am Donnerstagabend irritierte selbst Undav als Profiteur. "Das ist nie und nimmer ein Foul. Ich wäre als Stürmer ausgerastet", sagte Undav bei "Sky": "Glück für uns, Pech für Freiburg." Freiburgs Lucas Höler hatte kurz nach Beginn der Verlängerung zum vermeintlichen 2:1 getroffen. Weil der Offensivspieler nach dem Zuspiel in seine Richtung angeblich zu sehr mit dem Körper gegen den fallenden VfB-Verteidiger Jeff Chabot arbeitete, pfiff Schiedsrichter Tobias Welz die Aktion ab. "Das darfst du nie und nimmer abpfeifen", konstatierte der Nationalspieler.

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