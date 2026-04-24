Fußball
Cristiano Ronaldos Ernährungsplan enthüllt: Avocado, Kaffee und Innereien
Veröffentlicht:von ran
ran Fußball
Ronaldo und Messi in einem Spot! Werbung geht viral
Videoclip • 01:19 Min
Cristiano Ronaldo ist trotz seines hohen Alters noch immer topfit. Nun hat sein ehemaliger Privatkoch einige Essgewohnheiten ausgeplaudert.
Mit 41 Jahren führt Cristiano Ronaldo Portugal als Kapitän in die Weltmeisterschaft 2026 – und sieht dabei fitter aus als viele Spieler, die halb so alt sind. Sein ehemaliger Privatkoch Giorgio Barone gibt nun Einblicke in die Ernährungsphilosophie, die hinter dieser körperlichen Ausnahmeerscheinung steckt.
Der Speiseplan, den Barone beschreibt, ist radikal konsequent. Zum Frühstück gibt es Avocado, Eier und Kaffee, natürlich ohne Zucker. Mittags landen Hühnchen oder Fisch auf dem Teller, begleitet von Gemüse.
Kohlenhydrate bezieht Ronaldo ausschließlich aus pflanzlichen Quellen: Pasta, Brot oder andere Mehlprodukte sind für den Portugiesen tabu. Abends isst er leicht, Fisch oder Fleisch als Filet, wieder mit Gemüse.
Kommende Livestreams auf Joyn
Cristiano Ronaldo: Absolutes Milchverbot - dafür Innereien
Besonders auffällig ist das absolute Milchverbot. Barone begründet das mit einer klaren Haltung: "Der Mensch ist das einzige Tier, das die Milch anderer Tiere trinkt. Kein anderes Tier trinkt nach drei Monaten noch Milch - und meiner Ansicht nach ist das falsch."
Überraschend ist hingegen, was Ronaldo stattdessen isst: Innereien. Leber und Herz stehen regelmäßig auf dem Speiseplan. Barone schwärmt: "Das sind Superfoods, sehr eisenreich und wichtig für die Ernährung. Cristiano mochte Leber. Ich liebe sie auch."
Ronaldo selbst beschreibt seine Herangehensweise auf Instagram gegenüber seinen 671 Millionen Followern so: "!Langlebigkeit und Spitzenleistung passieren nicht zufällig. Sie entstehen durch tägliche, konsequente Regeneration. Es ist kein Geheimnis. Es ist eine Routine."
Eine Routine, die ihn mit 41 Jahren noch immer zur Waffe Portugals bei der WM 2026 macht
Mehr Fußball-News
Bundesliga
Nach Stuttgart-Finaleinzug: Platz 7 reicht sicher für Europa
WM 2026
WM-Finaltickets für 2,3 Millionen US-Dollar im Angebot
DFB-Pokal
Undav versteht Freiburg-Wut: "Darfst du nie abpfeifen"
Bundesliga
Neuer Entscheidung fix? Freund reagiert
Fußball
Galatasaray vs. Fenerbahce: Wo läuft das Istanbul-Derby im TV und Livestream?
Fußball
Türkei bei der WM 2026: Spielplan - Gegner, Uhrzeiten und Infos zur Übertragung im Free-TV