Cristiano Ronaldos Ernährungsplan enthüllt: Avocado, Kaffee und Innereien

ran Fußball Ronaldo und Messi in einem Spot! Werbung geht viral Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Cristiano Ronaldo ist trotz seines hohen Alters noch immer topfit. Nun hat sein ehemaliger Privatkoch einige Essgewohnheiten ausgeplaudert.

Mit 41 Jahren führt Cristiano Ronaldo Portugal als Kapitän in die Weltmeisterschaft 2026 – und sieht dabei fitter aus als viele Spieler, die halb so alt sind. Sein ehemaliger Privatkoch Giorgio Barone gibt nun Einblicke in die Ernährungsphilosophie, die hinter dieser körperlichen Ausnahmeerscheinung steckt. Der Speiseplan, den Barone beschreibt, ist radikal konsequent. Zum Frühstück gibt es Avocado, Eier und Kaffee, natürlich ohne Zucker. Mittags landen Hühnchen oder Fisch auf dem Teller, begleitet von Gemüse. Kohlenhydrate bezieht Ronaldo ausschließlich aus pflanzlichen Quellen: Pasta, Brot oder andere Mehlprodukte sind für den Portugiesen tabu. Abends isst er leicht, Fisch oder Fleisch als Filet, wieder mit Gemüse.

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