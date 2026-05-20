Premier League
Manchester City - Pep Guardiola über Abschieds-Gerüchte: "Dann verkünden wir etwas"
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
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Videoclip • 02:00 Min
Nachdem Manchester City die Meisterschaft endgültig verspielte, wollte Pep Guardiola nicht über seine Zukunft reden.
Pep Guardiola hat seine Zukunft bei Manchester City nach der verspielten englischen Meisterschaft offen gelassen.
"Ich kann nur sagen, dass ich noch ein Jahr Vertrag habe", meinte der Katalane nach dem 1:1 (0:1) mit ManCity beim AFC Bournemouth, das dem FC Arsenal den Titel auf der Couch bescherte - den ersten in der Premier League seit 2004.
Guardiola soll City übereinstimmenden Medienberichten zufolge nach dem letzten Saisonspiel am Sonntag gegen Aston Villa verlassen, als Nachfolger sein früherer Assistent Enzo Maresca feststehen, der im Januar beim FC Chelsea entlassen worden war.
"Die erste Person, mit der ich reden muss, ist mein Vorsitzender", meinte Guardiola bei "Sky", als er auf seine Zukunft angesprochen wurde: "Wenn die Saison vorbei ist, werden wir sprechen - und dann verkünden wir etwas."
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Manchester City mit schwacher Leistung: FA Cup als Grund?
Dass City drei Tage nach dem FA-Cup-Triumph gegen Chelsea nicht an seine Leistungsgrenze gekommen war, führte Guardiola auf die geringe Vorbereitungszeit zurück.
"Wenn wir am Mittwoch oder Donnerstag gespielt hätten, wäre es vielleicht anders gekommen. Aber die Spieler haben alles gegeben, die ganze Saison über, in schwierigsten Umständen."
Guardiola gratulierte Arsenal und seinem Trainerkollegen Mikel Arteta fair zur Meisterschaft. "Sie haben es verdient. Für Mikel wird es besonders sein, er hat so viel Arbeit reingesteckt."
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