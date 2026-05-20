Nachdem Manchester City die Meisterschaft endgültig verspielte, wollte Pep Guardiola nicht über seine Zukunft reden.

Pep Guardiola hat seine Zukunft bei Manchester City nach der verspielten englischen Meisterschaft offen gelassen.

"Ich kann nur sagen, dass ich noch ein Jahr Vertrag habe", meinte der Katalane nach dem 1:1 (0:1) mit ManCity beim AFC Bournemouth, das dem FC Arsenal den Titel auf der Couch bescherte - den ersten in der Premier League seit 2004.

Guardiola soll City übereinstimmenden Medienberichten zufolge nach dem letzten Saisonspiel am Sonntag gegen Aston Villa verlassen, als Nachfolger sein früherer Assistent Enzo Maresca feststehen, der im Januar beim FC Chelsea entlassen worden war.

"Die erste Person, mit der ich reden muss, ist mein Vorsitzender", meinte Guardiola bei "Sky", als er auf seine Zukunft angesprochen wurde: "Wenn die Saison vorbei ist, werden wir sprechen - und dann verkünden wir etwas."