DFB-Pokal
DFB-Pokal-Halbfinale heute live: Spielplan, Termine, Ergebnisse, Übertragung im Joyn-Livestream und Free-TV
Aktualisiert:von ran
DFB-Pokal: Halbfinale Leverkusen - FC Bayern im Livestream
Der DFB-Pokal 2025/26 läuft. ran hat alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.
64 Teams kämpfen jedes Jahr um den DFB-Pokal.
Das Finale in dieser Saison steigt am 23. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion, wo der Nachfolger von Titelverteidiger VfB Stuttgart ermittelt wird.
Das Viertelfinale ist Geschichte und vier Teams aus der Bundesliga haben noch Chancen auf den Titel. Sowohl der VfB Stuttgart (vs. Holstein Kiel) als auch der SC Freiburg (vs. Hertha BSC) setzten sich gegen Mannschaften aus dem Unterhaus durch.
Zudem gewann Bayer Leverkusen klar mit 3:0 gegen St. Pauli. Der FC Bayern behielt gegen RB Leipzig mit 2:0 die Oberhand.
Wann sind die weiteren Runden? Wer ist noch dabei? ran hat alle Infos zum DFB-Pokal 2025/26.
DFB-Pokal 2025/26 heute live: Wann finden die Runden statt?
1. Runde: 15. bis 18. August und 26./27. August 2025
2. Runde: 28./29. Oktober 2025
Achtelfinale: 2./3. Dezember 2025
Viertelfinale: 3./4. und 10./11. Februar 2026
Halbfinale: 21./22. April 2026
Finale: 23. Mai 2026
DFB-Pokal 2025/26 heute live: Welche Teams sind mit dabei?
Alle teilnehmenden Teams hier in der Übersicht.
DFB-Pokal 2025/26 heute live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?
Ja. Die von der ARD und dem ZDF gezeigten Spiele kann man kostenlos über Joyn im Livestream verfolgen. Im Halbfinale gilt das für beide Spiele!
Alle Spiele gibt es zudem bei Sky im Livestream zu sehen. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
DFB-Pokal 2025/26 live: Gibt es einen Liveticker zu den Spielen?
Ja - wie gewohnt auf ran.de.