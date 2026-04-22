Weltmeisterschaft
Fußball-WM: Weitere Tickets für deutsche Spiele ab Mittwochabend im Verkauf
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:12 Min
Genau 50 Tage vor Beginn der Fußball-WM stellt der Weltverband FIFA erneut Tickets für alle Spiele zur Verfügung.
Es ist wieder soweit: Heute haben Fußball-Fans die nächste Chance auf Tickets für die Spiele bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Dafür sollten sie aber einen großen Geldbeutel mitbringen.
Um 17 Uhr startet die FIFA den Verkauf eines neuen Ticketkontingents. Exakt 50 Tage vor dem Anpfiff am 11. Juni können auf der Homepage des Weltverbandes dann Eintrittskarten für alle 104 Spiele erworben werden.
Zu Verfügung gestellt werden abhängig von der Partie Karten in den Kategorien eins bis drei, dazu Sitzplätze in der vordersten Reihe.
Diese können laut offizieller Preisliste bis zu 3.600 Dollar kosten.
Die zu erwerbenden Karten sind Teil eines Last-Minute-Verkaufs, der bis zum Turnierende am 19. Juli läuft. So werden nach und nach immer wieder Eintrittskarten nach Verfügbarkeit angeboten.
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Immer wieder Ärger um WM-Tickets
Die deutsche Nationalmannschaft spielt am 14. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit in Houston gegen Curacao. Es folgt am 20. Juni um 22 Uhr im kanadischen Toronto die Partie gegen die Elfenbeinküste. Abgeschlossen wird die Gruppenphase mit dem Duell gegen Ecuador in East Rutherford am 25. Juni um 22 Uhr.
Zuletzt hatte es immer wieder Ärger um die WM-Tickets gegeben. Kritikpunkt ist vor allem das "dynamische Preismodell" der FIFA, bei welchem sich die Preise je nach Nachfrage immer wieder ändern.
Bislang wurden für das Turnier mehr als fünf Millionen Tickets abgesetzt.
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