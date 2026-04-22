Genau 50 Tage vor Beginn der Fußball-WM stellt der Weltverband FIFA erneut Tickets für alle Spiele zur Verfügung.

Es ist wieder soweit: Heute haben Fußball-Fans die nächste Chance auf Tickets für die Spiele bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Dafür sollten sie aber einen großen Geldbeutel mitbringen.

Um 17 Uhr startet die FIFA den Verkauf eines neuen Ticketkontingents. Exakt 50 Tage vor dem Anpfiff am 11. Juni können auf der Homepage des Weltverbandes dann Eintrittskarten für alle 104 Spiele erworben werden.

Zu Verfügung gestellt werden abhängig von der Partie Karten in den Kategorien eins bis drei, dazu Sitzplätze in der vordersten Reihe.

Diese können laut offizieller Preisliste bis zu 3.600 Dollar kosten.

Die zu erwerbenden Karten sind Teil eines Last-Minute-Verkaufs, der bis zum Turnierende am 19. Juli läuft. So werden nach und nach immer wieder Eintrittskarten nach Verfügbarkeit angeboten.