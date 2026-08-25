Für den Halleschen FC ist das Pokal-Duell mit dem FC Schalke 04 eigentlich das Spiel des Jahres. Die Fans sind jedoch von der Anstoßzeit überhaupt nicht erfreut.

Die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal erstreckt sich über zahlreiche Anstoßzeiten an vier verschiedenen Tagen. Während sich einige Fan-Lager über einen angenehmen Termin am Wochenende erfreuen konnten, hatten die Halle-Fans weniger Glück.

Der Pokal-Auftritt des Regionalligisten wurde am Montagabend um 20:45 Uhr angepfiffen. Die Anhänger machten ihren Ärger in Form eines Plakates deutlich.

"Geträumt vom Spiel der Saison. Erwacht am Montag 20:45. F*ckt euch!", stand auf dem Banner geschrieben, das von Eckfahne zu Eckfahne entlang der gesamten Tribüne angebracht wurde.

Eine deutliche Botschaft an den DFB.