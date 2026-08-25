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DFB-Pokal: Halle-Fans üben scharfe Kritik an Ansetzung des Schalke-Krachers - mit deutlichem Banner hinter dem Tor

Aktualisiert:

von Dominik Hager

ran Fußball Bundesliga

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Videoclip • 01:34 Min

Für den Halleschen FC ist das Pokal-Duell mit dem FC Schalke 04 eigentlich das Spiel des Jahres. Die Fans sind jedoch von der Anstoßzeit überhaupt nicht erfreut.

Die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal erstreckt sich über zahlreiche Anstoßzeiten an vier verschiedenen Tagen. Während sich einige Fan-Lager über einen angenehmen Termin am Wochenende erfreuen konnten, hatten die Halle-Fans weniger Glück.

Der Pokal-Auftritt des Regionalligisten wurde am Montagabend um 20:45 Uhr angepfiffen. Die Anhänger machten ihren Ärger in Form eines Plakates deutlich.

"Geträumt vom Spiel der Saison. Erwacht am Montag 20:45. F*ckt euch!", stand auf dem Banner geschrieben, das von Eckfahne zu Eckfahne entlang der gesamten Tribüne angebracht wurde.

Eine deutliche Botschaft an den DFB.

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DFB-Pokal: Der Ärger der Fans ist verständlich

Bedenkt man, dass das Spiel frühestens um 22:30 Uhr enden kann und im Falle einer Verlängerung erst nach 23 Uhr vorbei ist, ist der Ärger der arbeitenden Bevölkerung verständlich.

Für einen Regionalliga-Klub ist ein Aufeinandertreffen mit einem Klub wie Schalke schließlich eine echte Rarität - und ein Feiertag, den es so normalerweise nur einmal im Jahr gibt.

Auf der anderen Seite sei gesagt, dass derartige Anstoßzeiten im Fußball lange nicht mehr unüblich sind. Internationale Spiele finden ebenfalls an Wochentagen statt und beginnen oft erst um 21 Uhr.

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