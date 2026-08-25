VfL Osnabrück vs. FC Bayern: 1. Runde im DFB-Pokal live im Free-TV, Joyn-Stream und im Ticker

Titelverteidiger Bayern München bekommt es in der ersten Runde des DFB-Pokals 2026/27 mit Zweitligist VfL Osnabrück zu tun. Die Partie am 2. September ab 20:45 Uhr wird auch im kostenlosen Livestream auf Joyn übertragen. Alle Infos zur Übertragung gibt es hier.

Ausgerechnet vor dem Pokalbesuch des Titelverteidigers sucht der VfL Osnabrück noch nach dem richtigen Tritt.

Die ersten beiden Zweitliga-Partien brachten keine Punkte: In Heidenheim unterlag das Team nach mit 3:4, anschließend setzte es an der Bremer Brücke ein 0:3 gegen Magdeburg.

Bis der FC Bayern München kommt, bleibt den Niedersachsen noch etwas Zeit für Kurskorrekturen. Zwei Testspiele und die Ligapartie gegen den VfL Bochum liegen zwischen dem Fehlstart und dem Pokal-Kracher.

An der Ausgangslage ändert das wenig: Die Münchner reisen als haushoher Favorit nach Osnabrück.