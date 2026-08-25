DFB-Pokal
VfL Osnabrück vs. FC Bayern: 1. Runde im DFB-Pokal live im Free-TV, Joyn-Stream und im Ticker
Aktualisiert:von ran.de
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Titelverteidiger Bayern München bekommt es in der ersten Runde des DFB-Pokals 2026/27 mit Zweitligist VfL Osnabrück zu tun. Die Partie am 2. September ab 20:45 Uhr wird auch im kostenlosen Livestream auf Joyn übertragen. Alle Infos zur Übertragung gibt es hier.
Ausgerechnet vor dem Pokalbesuch des Titelverteidigers sucht der VfL Osnabrück noch nach dem richtigen Tritt.
Die ersten beiden Zweitliga-Partien brachten keine Punkte: In Heidenheim unterlag das Team nach mit 3:4, anschließend setzte es an der Bremer Brücke ein 0:3 gegen Magdeburg.
Bis der FC Bayern München kommt, bleibt den Niedersachsen noch etwas Zeit für Kurskorrekturen. Zwei Testspiele und die Ligapartie gegen den VfL Bochum liegen zwischen dem Fehlstart und dem Pokal-Kracher.
An der Ausgangslage ändert das wenig: Die Münchner reisen als haushoher Favorit nach Osnabrück.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
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Vor 22 Jahren schnupperte Osnabrück am Wunder
Dass diese Paarung trotzdem ihre eigene Pokalgeschichte hat, zeigt ein Blick 22 Jahre zurück. In der Saison 2004/05 brachte der damalige Regionalligist Osnabrück die Bayern in der 2. Runde gehörig in Bedrängnis und lag sogar mit 2:1 vorne.
DFB-Pokal - Preisgeld: So viel verdienen die Klubs in der 1. Runde - darum profitieren vor allem die Underdogs
Erst in der letzten Viertelstunde kippten Claudio Pizarro und Roy Makaay das Spiel noch zugunsten der Münchner, die sich mit 3:2 durchsetzten. Seit diesem Abend haben sich die beiden Klubs nicht mehr gegenübergestanden. Nun erlebt das Duell an gleicher Stelle seine Neuauflage.
DFB-Pokal - 1. Runde: VfL Osnabrück vs. FC Bayern - Wann und wo findet das Spiel statt?
Datum: 2. September 2026
Anstoß: 20:45 Uhr
Ort: Bremer Brücke (Osnabrück)
DFB-Pokal live im Free- und Pay-TV: Wo kann ich Osnabrück vs. Bayern sehen?
Die ARD überträgt die Partie zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Bayern München im Free-TV am 2. September um 20:45 Uhr. Außerdem zeigt Sky im Bezahl-Abonnement alle 63 Spiele der DFB-Pokal-Saison 2026/27 im TV.
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DFB-Pokal live im kostenlosen Stream: Wo kann ich Osnabrück vs. Bayern im Netz streamen?
Osnabrück vs. Bayern wird am 2. September ab 20:45 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn übertragen. Ebenso in der ARD-Mediathek. Für Sky-Abonennten ist die Partie auch über SkyGo oder WOW zu sehen.
DFB-Pokal im Liveticker: Wo werde ich informiert, wenn ich Osnabrück vs. Bayern nicht sehen kann?
Im Liveticker auf ran seid ihr vom Anpfiff bis zum Schlusspfiff bestens informiert. Los geht's auch hier am Mittwoch, den 2. September, um 20:45 Uhr.
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