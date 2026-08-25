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DFB-Pokal

DFB-Pokal: Bundesligisten vor historischer Pokalrunde

Aktualisiert:

von SID/ran.de

ran Fußball Bundesliga

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Videoclip • 01:34 Min

Die 1. Runde des DFB-Pokals neigt sich dem Ende zu. Bisher konnten sich alle Bundesligisten durchsetzen. Die einen hatten es leichter, die anderen taten sich schwer. Sollte keine Sensation mehr passieren, könnten damit erstmals seit 18 Jahren wieder alle Bundesligisten in die zweite Runde einziehen.

16 Erstligisten, alle weiter: Die Klubs der Fußball-Bundesliga sind auf dem besten Weg, erstmals seit 18 Jahren geschlossen in die 2. Runde des DFB-Pokals einzuziehen.

Einzig ein Aus von Titelverteidiger Bayern München (beim Zweitligisten VfL Osnabrück) oder Borussia Dortmund (beim Oberligisten HEBC Hamburg) kann Anfang September die makellose Bilanz noch verhindern.

Die beiden Partien werden auch im kostenlosen Livestream auf Joyn übertragen.

Nicht alle Favoriten glänzten

Doch nicht alle Klubs der höchsten Spielklasse hatten es in der ersten Runde einfach. So durfte der frisch aufgestiegene FC Schalke 04 gegen den Halleschen FC erst in der Verlängerung über den Einzug in die 2. Runde jubeln.

Auch der HSV und der 1. FC Köln plagten sich lange mit ihren Gegnern. Am Ende setzte sich jedoch die Qualität durch und beide Favoriten kamen eine Runde weiter.

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So selten scheitern die Bundesligisten

Zuletzt hatten 2008/09 alle Bundesligisten die erste Pokal-Hürde übersprungen, im vergangenen Jahr hatte es "nur" den SV Werder Bremen mit dem 0:1 bei Arminia Bielefeld erwischt.

Der Rekord stammt aus den Spielzeiten 1967/68 und 1970/71, als jeweils gleich sieben Erstligisten in der 1. Runde gescheitert waren. Damals konnten Bundesligisten aber von Anfang an aufeinandertreffen.

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