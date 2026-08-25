ran Fußball Bundesliga Pokal-Derby in Mannheim eskaliert: Diese Bilder sorgen für Entsetzen Videoclip • 01:34 Min Link kopieren Teilen

Die 1. Runde des DFB-Pokals neigt sich dem Ende zu. Bisher konnten sich alle Bundesligisten durchsetzen. Die einen hatten es leichter, die anderen taten sich schwer. Sollte keine Sensation mehr passieren, könnten damit erstmals seit 18 Jahren wieder alle Bundesligisten in die zweite Runde einziehen.

16 Erstligisten, alle weiter: Die Klubs der Fußball-Bundesliga sind auf dem besten Weg, erstmals seit 18 Jahren geschlossen in die 2. Runde des DFB-Pokals einzuziehen. DFB-Pokal: Wütender Banner hinter dem Tor - Halle-Fans üben scharfe Kritik an Ansetzung des Schalke-Krachers Einzig ein Aus von Titelverteidiger Bayern München (beim Zweitligisten VfL Osnabrück) oder Borussia Dortmund (beim Oberligisten HEBC Hamburg) kann Anfang September die makellose Bilanz noch verhindern. Die beiden Partien werden auch im kostenlosen Livestream auf Joyn übertragen.

Nicht alle Favoriten glänzten Doch nicht alle Klubs der höchsten Spielklasse hatten es in der ersten Runde einfach. So durfte der frisch aufgestiegene FC Schalke 04 gegen den Halleschen FC erst in der Verlängerung über den Einzug in die 2. Runde jubeln. Auch der HSV und der 1. FC Köln plagten sich lange mit ihren Gegnern. Am Ende setzte sich jedoch die Qualität durch und beide Favoriten kamen eine Runde weiter.

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Bald verfügbar Samstag, 29.08. 14:00 • Fussball 3. Liga: SC Verl - Fortuna Köln live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 29.08. 14:00 • Fussball 3. Liga: SC Verl - Fortuna Köln live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 29.08. 18:30 • Fussball Sportschau live im Stream Verfügbar auf Joyn 87 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 29.08. 18:30 • Fussball Sportschau live im Stream Verfügbar auf Joyn 87 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Montag, 31.08. 18:00 • Fussball Frauen-Bundesliga: FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 31.08. 18:00 • Fussball Frauen-Bundesliga: FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 02.09. 20:15 • Fussball 1. Pokal-Runde: VfL Osnabrück - FC Bayern live im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 02.09. 20:15 • Fussball 1. Pokal-Runde: VfL Osnabrück - FC Bayern live im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga: SSV Jahn Regensburg – MSV Duisburg live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga: SSV Jahn Regensburg – MSV Duisburg live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Montag, 07.09. 17:55 • Fussball Frauen-Bundesliga live: 1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt Verfügbar auf Joyn 125 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 07.09. 17:55 • Fussball Frauen-Bundesliga live: 1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt Verfügbar auf Joyn 125 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 14.09. 17:55 • Fussball Frauen-Bundesliga: FC Bayern München - Bayer Leverkusen Verfügbar auf Joyn 125 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 14.09. 17:55 • Fussball Frauen-Bundesliga: FC Bayern München - Bayer Leverkusen Verfügbar auf Joyn 125 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

So selten scheitern die Bundesligisten Zuletzt hatten 2008/09 alle Bundesligisten die erste Pokal-Hürde übersprungen, im vergangenen Jahr hatte es "nur" den SV Werder Bremen mit dem 0:1 bei Arminia Bielefeld erwischt. Der Rekord stammt aus den Spielzeiten 1967/68 und 1970/71, als jeweils gleich sieben Erstligisten in der 1. Runde gescheitert waren. Damals konnten Bundesligisten aber von Anfang an aufeinandertreffen.

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