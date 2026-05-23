ran Fußball DFB-Pokalfinale - Mega-Fanmarsch der Bayern: "Berlin ist Rot!" Videoclip • 01:21 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern sichert sich im Pokalfinale gegen Stuttgart den nächsten Titel. Harry Kane absolivert dabei ein glänzendes Spiel.

Der FC Bayern hat seine bemerkenswerte Saison mit dem zweiten Titel gekrönt und sich bei seiner Rückkehr an den Sehnsuchtsort Berlin dank Dreierpacker Harry Kane den 21. Pokalsieg der Vereinsgeschichte erkämpft. Der deutsche Meister rang in seinem ersten Endspiel im Olympiastadion seit sechs Jahren den lange ebenbürtigen VfB Stuttgart auch ohne Kapitän Manuel Neuer mit 3:0 (0:0) nieder und darf sich nun zum 14. Mal als Double-Sieger feiern lassen. Stürmerstar Kane (55./80./90.+2) schoss die Bayern in einer umkämpften Partie vor 74.036 Zuschauern mit seinen Saisontoren 59, 60 und 61 zum lang ersehnten Triumph und machte die bitteren Knockouts der vergangenen Jahre gegen Kiel, Gladbach, Freiburg, Saarbrücken und Leverkusen vergessen. Der VfB verpasste derweil ein Jahr nach dem Triumph gegen Arminia Bielefeld die erfolgreiche Titelverteidigung, es bleibt die erneute Qualifikation für die Champions League als Trostpreis. Mit dem 46. Saisonsieg stellten die Bayern zudem ihren Vereinsrekord aus der historischen Triple-Saison 2012/13 ein. Neuer, auf den nach seinem Ausfall wegen erneuter Probleme an der Wade nun das Comeback in der Nationalmannschaft wartet, kürte sich mit seinem siebten Pokalsieg neben Bastian Schweinsteiger zum Rekordsieger.

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Bayern mit dem größeren Druck Der Druck lag im Vorfeld klar aufseiten der Münchner. Nach einer starken Saison und dem Halbfinal-Aus in der Champions League gegen Paris Saint-Germain war ein Sieg in Berlin fast schon Pflicht - wenngleich die Bayern fast unisono betonten, die Bewertung der Spielzeit nicht nur an diesem einen Spiel festmachen zu wollen. "Einen bitteren Beigeschmack" würde eine Niederlage jedoch schon hinterlassen, gestand Kane. Doch soweit wollten die Bayern gar nicht erst denken. Auch die kritischen Aussagen von Patron Uli Hoeneß hinsichtlich einer möglichen Vertragsverlängerung von Sportvorstand Max Eberl konnten die Vorfreude auf das erste Pokalfinale seit sechs Jahren bei Verein und Fans nicht trüben. Die Anhänger feierten den "Rekordpokalsieger" mit einer großen Choreo vor Anpfiff, Tausende hatten sich bereits auf einem Fanmarsch durchs Berliner Westend auf das Endspiel eingestimmt. "Wir wollen das machen, was wir die ganze Saison gezeigt haben", betonte Kompany.