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DFB-Pokalfinale - FC Bayern München vs. VfB Stuttgart: PK vor Endspiel mit Vincent Kompany und Sebastian Hoeneß im Liveticker - News im Ticker
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:54 Min
Das DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart steht an. Die aktuellsten Entwicklungen im News-Ticker.
Der FC Bayern München und der VfB Stuttgart stehen sich im Finale des DFB-Pokals im Berliner Olympiastadion gegenüber (Samstag ab 20:00 Uhr im Liveticker).
Für die Schwaben ist es die Chance, den Titel zu verteidigen, im Vorjahr triumphierte der VfB gegen Arminia Bielefeld (4:2).
DFB-Pokal: Das Finale zwischen Bayern und Stuttgart am 23. Mai ab 20 Uhr kostenlos auf Joyn streamen
Rekordsieger FC Bayern hat den DFB-Pokal zuletzt im Jahr 2020 gewonnen und würde mit einem Erfolg am Samstagabend das nationale Double klarmachen.
ran zeigt die wichtigsten News und Entwicklungen zum DFB-Pokalfinale 2026 im Ticker.
+++ 22. Mai, 16:30 Uhr: Pressekonferenz mit den Trainern steht an +++
Am Freitag findet ab 17:30 Uhr die Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalfinale statt.
Die beiden Trainer Vincent Kompany (FC Bayern München) und Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart) werden vor Ort sein, um die Fragen vor dem Endspiel zu beantworten.
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