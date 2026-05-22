Das DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart steht an. Die aktuellsten Entwicklungen im News-Ticker.

Der FC Bayern München und der VfB Stuttgart stehen sich im Finale des DFB-Pokals im Berliner Olympiastadion gegenüber (Samstag ab 20:00 Uhr im Liveticker).

Für die Schwaben ist es die Chance, den Titel zu verteidigen, im Vorjahr triumphierte der VfB gegen Arminia Bielefeld (4:2).

Rekordsieger FC Bayern hat den DFB-Pokal zuletzt im Jahr 2020 gewonnen und würde mit einem Erfolg am Samstagabend das nationale Double klarmachen.

ran zeigt die wichtigsten News und Entwicklungen zum DFB-Pokalfinale 2026 im Ticker.