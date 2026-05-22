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DFB-Pokalfinale - FC Bayern München vs. VfB Stuttgart: PK vor Endspiel mit Vincent Kompany und Sebastian Hoeneß im Liveticker - News im Ticker

Aktualisiert:

von ran.de

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Videoclip • 01:54 Min

Das DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart steht an. Die aktuellsten Entwicklungen im News-Ticker.

Der FC Bayern München und der VfB Stuttgart stehen sich im Finale des DFB-Pokals im Berliner Olympiastadion gegenüber (Samstag ab 20:00 Uhr im Liveticker).

Für die Schwaben ist es die Chance, den Titel zu verteidigen, im Vorjahr triumphierte der VfB gegen Arminia Bielefeld (4:2).

Rekordsieger FC Bayern hat den DFB-Pokal zuletzt im Jahr 2020 gewonnen und würde mit einem Erfolg am Samstagabend das nationale Double klarmachen.

ran zeigt die wichtigsten News und Entwicklungen zum DFB-Pokalfinale 2026 im Ticker.

+++ 22. Mai, 16:30 Uhr: Pressekonferenz mit den Trainern steht an +++

Am Freitag findet ab 17:30 Uhr die Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalfinale statt.

Die beiden Trainer Vincent Kompany (FC Bayern München) und Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart) werden vor Ort sein, um die Fragen vor dem Endspiel zu beantworten.

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