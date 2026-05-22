Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern München im Finale des DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart verletzt. Was bedeutet dies für die Weltmeisterschaft?

Bittere Gewissheit für den FC Bayern! Die Münchner müssen im Finale des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart (Sa. ab 20 Uhr im Liveticker) auf Torwart Manuel Neuer verzichten.

Der Weltmeister von 2014, der erst am Donnerstag für die anstehende WM nominiert wurde, fällt wegen "muskulärer Probleme" aus. Doch ist nun auch die WM-Teilnahme des Routiniers in Gefahr?

"Die WM ist nicht in Gefahr, aber er kann morgen nicht spielen. Es ist einfach zu kurz nach der Verletzung, die am Samstag passiert ist. Dementsprechend macht es keinen Sinn, ihn im Pokalfinale ins Tor zu stellen mit dem Risiko, dass er sich schwer verletzen könnte", erklärte Bayern-Sportvorstand Max Eberl gegenüber der "Bild".

Und weiter: "Deswegen haben wir das zusammen entschieden, so schwer es dem Manu auch gefallen ist, auf das Finale zu verzichten. Jetzt steht Jonas Urbig im Tor."