DFB-Pokal
Manuel Neuer verpasst Pokalfinale verletzt: WM in Gefahr? Das sagt Bayern-Boss Eberl
Aktualisiert:von Tobias Wiltschek
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Nagelsmann stellt Neuer bei WM ins Tor
Videoclip • 01:09 Min • Ab 12
Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern München im Finale des DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart verletzt. Was bedeutet dies für die Weltmeisterschaft?
Bittere Gewissheit für den FC Bayern! Die Münchner müssen im Finale des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart (Sa. ab 20 Uhr im Liveticker) auf Torwart Manuel Neuer verzichten.
Der Weltmeister von 2014, der erst am Donnerstag für die anstehende WM nominiert wurde, fällt wegen "muskulärer Probleme" aus. Doch ist nun auch die WM-Teilnahme des Routiniers in Gefahr?
"Die WM ist nicht in Gefahr, aber er kann morgen nicht spielen. Es ist einfach zu kurz nach der Verletzung, die am Samstag passiert ist. Dementsprechend macht es keinen Sinn, ihn im Pokalfinale ins Tor zu stellen mit dem Risiko, dass er sich schwer verletzen könnte", erklärte Bayern-Sportvorstand Max Eberl gegenüber der "Bild".
Und weiter: "Deswegen haben wir das zusammen entschieden, so schwer es dem Manu auch gefallen ist, auf das Finale zu verzichten. Jetzt steht Jonas Urbig im Tor."
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Nagelsmann begründet Neuer-Nominierung
Neuer musste schon beim letzten Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln (5:1) in der 60. Minute aufgrund von Problemen an der linken Wade gegen Jonas Urbig ausgewechselt werden. Der 22-Jährige wird Neuer auch im Finale vertreten.
Am Donnerstag hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann Neuer für die WM nominiert, obwohl der Torhüter vor knapp zwei Jahren nach der Heim-EM 2024 seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekanntgegeben hatte.
Nagelsmann begründete den Rückruf des Bayern-Keepers bei der Nominierungs-Pressekonferenz mit der "Aura von Manu" und "weil es einfach Manuel Neuer ist".
Ob die Verletzung auch Auswirkungen auf die unmittelbare WM-Vorbereitung des DFB-Teams haben könnte, die am kommenden Mittwoch startet, ist noch nicht bekannt.
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