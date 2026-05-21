Ob Manuel Neuer am Samstag im Finale des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart spielen kann, ist unklar. Der FC Bayern überlässt aber wohl nichts dem Zufall.

Manuel Neuer und die linke Wade: Stoppt sie den Torhüter des FC Bayern vor dem DFB-Pokal-Finale? Fällt der 40-Jährige für das Endspiel am Samstag gegen den VfB Stuttgart (ab 20:00 Uhr im Liveticker) aus? Das ist noch unklar.

Fest steht aber angeblich, dass es bald Klarheit geben soll. Denn wie der "Münchner Merkur" berichtet, haben die Bayern auf eine Hängepartie offenbar keine große Lust.

Soll heißen: Der Rekordmeister will wohl nicht bis zur letzten Minute warten und hoffen, dass Neuer doch noch spielen kann.