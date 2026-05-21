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DFB-Pokalfinale: FC Bayern stellt für Einsatz von Manuel Neuer wohl klare Bedingung

Aktualisiert:

von Andreas Reiners

ran Fußball

DFB-Team - Fans feiern Kader-Nominierung trotz Leaks: "Weltklasse"

Videoclip • 01:45 Min

Ob Manuel Neuer am Samstag im Finale des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart spielen kann, ist unklar. Der FC Bayern überlässt aber wohl nichts dem Zufall.

Manuel Neuer und die linke Wade: Stoppt sie den Torhüter des FC Bayern vor dem DFB-Pokal-Finale? Fällt der 40-Jährige für das Endspiel am Samstag gegen den VfB Stuttgart (ab 20:00 Uhr im Liveticker) aus? Das ist noch unklar.

Fest steht aber angeblich, dass es bald Klarheit geben soll. Denn wie der "Münchner Merkur" berichtet, haben die Bayern auf eine Hängepartie offenbar keine große Lust.

Soll heißen: Der Rekordmeister will wohl nicht bis zur letzten Minute warten und hoffen, dass Neuer doch noch spielen kann.

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FC Bayern: Jonas Urbig ein verlässlicher Neuer-Vertreter

Vielmehr gilt laut dem Bericht die Bedingung, dass Neuer am Donnerstag trainieren soll. Muss er erneut passen, würde Jonas Urbig demnach am Samstag im Tor der Bayern stehen.

Wettbewerbsübergreifend kommt der 22-Jährige in dieser Saison auf 19 Spiele, darunter auch beide Bundesliga-Partien gegen den VfB. Urbig hat sich längst als verlässlicher Neuer-Vertreter etabliert.

Am letzten Spieltag gegen den 1. FC Köln wurde Neuer in der 60. Minute wegen der Waden-Probleme vorzeitig ausgewechselt. Seitdem muss der Routinier kürzertreten.

Auch interessant: FC Bayern: Als Lennart Karl fast beim VfB Stuttgart gelandet wäre

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