Für seinen Umgang mit Oliver Baumann hat Julian Nagelsmann viel Kritik einstecken müssen. Jetzt gibt der Torwart einen Einblick in ein Gespräch mit dem ehemaligen Bundestrainer.

Der deutsche Nationaltorwart Oliver Baumann und der ehemalige Bundestrainer Julian Nagelsmann haben nach der verpatzten Fußball-Weltmeisterschaft ein klärendes Gespräch geführt.

"Ich habe mit Julian vor zehn Tagen gesprochen. Wir haben sowieso abgemacht, dass wir telefonieren", sagte der Keeper laut "Bild" und "kicker" am Montag im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim. Das Telefonat habe "eine knappe Stunde" gedauert.

Baumann (36) war von Nagelsmann kurz vor Turnierbeginn zur Nummer zwei im Tor hinter Rückkehrer Manuel Neuer degradiert worden. Die deutsche Mannschaft schied im Sechzehntelfinale gegen Paraguay (3:4 i.E.) aus.

"Es tat ihm schon leid, so wie alles am Ende gelaufen ist", sagte Baumann und gelobte, er habe mit seinem ehemaligen Trainer "noch ein sehr gutes Verhältnis, das hatten wir auch schon damals. Da werden dann sportliche Entscheidungen akzeptiert und somit ist das Thema für mich abgehakt."