DFB-Team: Bundestrainer Julian Nagelsmann findet Homosexualität-Debatte "schade"

Bundestrainer Julian Nagelsmann äußert sich nach dem Coming-out von St. Paulis Nachwuchstrainer Christian Dobrick.

Julian Nagelsmann wünscht sich im Umgang mit Homosexualität im Fußball endlich Normalität.

"Ich finde es sehr schade, dass wir darüber immer noch diskutieren müssen", sagte der Bundestrainer bei "RTL"/"ntv" anlässlich des Coming-outs des U19-Trainers Christian Dobrick vom Bundesligisten FC St. Pauli.

"Ich finde es sehr gut, dass er diesen Schritt gegangen ist", betonte Nagelsmann und berichtete: "Ich habe selber homosexuelle Freunde im Freundeskreis und weiß wie es ist, lange Zeit das Gefühl zu haben, nicht darüber sprechen zu können. Welche Qual es bedeutet, es nicht ausleben zu können. Durch die Gespräche im Freundeskreis weiß ich auch, wie befreiend es ist, wenn man es ausgesprochen hat."

Grundsätzlich sei es doch so, meinte Nagelsmann: "Es ist etwas Normales. In der Gesellschaft ist Homosexualität verankert, im Fußball dauert es noch. Das finde ich nicht richtig."

Daher begrüße er es, "dass es mutige Menschen gibt, die es öffentlich machen. Ich hoffe, dass viele andere nun den Mut zusammennehmen und wir irgendwann nicht mehr darüber diskutieren müssen."

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