ran Fußball DFB-Team - Julian Nagelsmann kündigt Wechsel an: "Belohnung" Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Alexander Nübel bekommt vom Bundestrainer vor heimischem Publikum eine Belohnung. Welche Rolle er bei der WM bekleidet, steht längst fest. Was aber bringt die Zukunft?

Aus Stuttgart berichtet Tobias Hlusiak Die Rollen sind klar verteilt. Bleiben beide gesund, werden Oliver Baumann als Nummer eins und Alexander Nübel als Stellvertreter des Hoffenheimers Teil des deutschen WM-Kaders sein. WM 2026 - DFB-Team: Nagelsmann verspricht Sane "weitere" Chancen Das bestätigte Bundestrainer Julian Nagelsmann nun erstmals hochoffiziell. Kurz zuvor hatte der Bundestrainer noch ein Bonbon verteilt. Beim zweiten Testspiel des Jahres gegen Ghana in Stuttgart (Montag ab 20:15 Uhr im Joyn-Livestream) wird Nübel zwischen den Pfosten stehen. Allerdings ohne Chance, dabei Boden auf seinen Kontrahenten gutmachen zu können. Dies sei "kein Casting auf der Torwart-Position, sondern eine Belohnung für die gute Leistung über einen langen Zeitraum", betonte Nagelsmann. Deswegen bekomme Nübel sein "Heimspiel". Der VfB-Keeper nahm die Blumen gern an, dankte artig und erklärte, er könne es "kaum erwarten, zu spielen". Überhaupt wirkte der 29-Jährige tiefenentspannt und mit sich im Reinen. "Ich freue mich auf den Sommer", sagte er. Dabei könnte der zu einem erneuten Wendepunkt in seine Karriere werden.

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DFB-Team: Wie geht es nach der WM für Alexander Nübel weiter? Grund dafür ist gar nicht mal die Weltmeisterschaft, sondern vielmehr die persönlich-berufliche Situation des gebürtigen Paderborners. Eine Situation, die sich schon zur neuen Saison grundlegend verändern könnte. Unter Beteiligung von unter Umständen gleich drei DFB-Torhütern. Aber der Reihe nach. DFB-Team: Woltemade statt Undav? Bundestrainer Nagelsmann als Anti-Psychologe Nübel steht seit 2020 beim FC Bayern unter Vertrag. Der Rekordmeister hatte den damals 23 Jahre alten Keeper mit großen Hoffnungen ablösefrei vom FC Schalke 04 geholt und zum Nachfolger von Manuel Neuer aufbauen wollen. Für die Münchner spielte Nübel aber nur vier Mal, bevor er nach Monaco und schließlich zum VfB Stuttgart ausgeliehen wurde.

Alexander Nübel: Bayern-Vertrag läuft noch vier Jahre Dort stabilisierte und etablierte er sich nach etwas wackeliger Anfangsphase. Dennoch wird seine dritte Saison bei den Schwaben mit allergrößter Wahrscheinlichkeit seine letzte sein. Das Leihgeschäft zwischen Bayern und dem VfB ist bis zum Ende der laufenden Spielzeit datiert. Nübel selbst rechnet damit, im Anschluss an die WM wieder an der Säbener Straße vorstellig zu werden. Aus gutem Grund. "Die Chance ist relativ hoch, weil ich einen Vertrag in München habe", sagte der Torhüter. Kommentar: Ein Wirtz allein reicht nicht für die WM Treffen würde er dort auf Jonas Urbig. Wie zu Beginn der aktuellen Länderspielwoche. "Ich habe ihn erstmals persönlich kennengelernt. Ein sehr guter Junge, sehr eifrig und schon sehr weit für sein Alter. Er ist leider relativ früh abgereist, aber was ich gesehen habe, war schon sehr gut", berichtete Nübel.

Neuer, Urbig und Nübel gemeinsam für FC Bayern? In welcher Konstellation das Wiedersehen der beiden bei Bayern allerdings ablaufen würde, hängt von vielen Eventualitäten ab. Von der Zukunftsentscheidung Neuers zum Beispiel. Der mittlerweile 40-Jährige kämpft derzeit nach einem erneuten Muskelfaserriss um sein Comeback. Brisante Schiri-Ansetzung für DFB-Spiel gegen Ghana Eine erneute Vertragsverlängerung ist nicht ausgeschlossen, erscheint derzeit aber etwas unwahrscheinlicher als noch vor wenigen Monaten. Kaum vorstellbar, dass sich Nübel mit Urbig UND Neuer um den Platz im Tor des Rekordmeisters duellieren wollen würde.

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