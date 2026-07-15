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WM 2026

DFB-Team: Das ist der Fahrplan nach der WM 2026 - wann feiert Klopp sein Debüt?

Aktualisiert:

von Anne Malin/dpa

ran Fußball

DFB-Team: Spannender Vergleich! "Nagelsmann zur Paartherapie"

Videoclip • 04:08 Min

Nach dem frühen WM-Aus im Sechzehntelfinale hat die deutsche Nationalmannschaft bis September Spielpause. So geht es für die DFB-Elf dann weiter.

Für die deutsche Nationalmannschaft war die Weltmeisterschaft frühzeitig beendet. Nach dem WM-Aus gegen Paraguay soll nun wohl Jürgen Klopp den DFB wieder zu alter Stärke führen.

Bis sich die deutsche Nationalmannschaft wieder zusammenfindet, wird es allerdings noch ein bisschen dauern.

Ende September startet die neue Saison der Nations League. Deutschland ist in Gruppe A2 zusammen mit den Niederlanden, Serbien und Griechenland.

Anders als in den vergangenen Jahren, gibt es in diesem Jahr allerdings eine Neuerung in puncto Länderspielpause.

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Länderspielpause im September und Oktober sorgt für Novum

Zwischen dem 24. September und 4. Oktober gibt es einen Vierer-Länderspielpack in der Nations League in den Niederlanden, gegen Serbien und zweimal gegen Griechenland.

Klopp kann ohne Eile Kandidaten sichten und Gespräche führen. Durch die Umstellung des Terminkalenders wird es drei statt bislang üblich nur einen Bundesliga-Spieltag vor der ersten Kader-Nominierung geben. Dazu kommt die erste Runde in der Champions League.

Im November warten dann die beiden Rückspiele gegen Serbien und die Niederlande, in Belgrad und Berlin.

Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft im Überblick

Hier ist der komplette Spielplan der deutschen Nationalmannschaft für den Herbst und Winter 2026:

  • 24. September: Niederlande – Deutschland (Nations League)

  • 27. September: Deutschland – Griechenland in Augsburg (Nations League)

  • 1. Oktober: Deutschland – Serbien in München (Nations League)

  • 4. Oktober: Griechenland – Deutschland (Nations League)

  • 13. November: Serbien – Deutschland in Belgrad (Nations League)

  • 16. November: Deutschland – Niederlande in Berlin (Nations League)

Auch interessant: Jürgen Klopp und das DFB-Team: Vom Bruchweg zum Bundestrainer

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