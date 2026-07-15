DFB-Team: Das ist der Fahrplan nach der WM 2026 - wann feiert Klopp sein Debüt?

Nach dem frühen WM-Aus im Sechzehntelfinale hat die deutsche Nationalmannschaft bis September Spielpause. So geht es für die DFB-Elf dann weiter.

Für die deutsche Nationalmannschaft war die Weltmeisterschaft frühzeitig beendet. Nach dem WM-Aus gegen Paraguay soll nun wohl Jürgen Klopp den DFB wieder zu alter Stärke führen.

Bis sich die deutsche Nationalmannschaft wieder zusammenfindet, wird es allerdings noch ein bisschen dauern.

Ende September startet die neue Saison der Nations League. Deutschland ist in Gruppe A2 zusammen mit den Niederlanden, Serbien und Griechenland.

Anders als in den vergangenen Jahren, gibt es in diesem Jahr allerdings eine Neuerung in puncto Länderspielpause.