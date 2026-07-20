ran Fußball WM 2026: Klopp als Bundestrainer fix? Aussagen lassen aufhorchen Videoclip • 02:38 Min Link kopieren Teilen

Jürgen Klopp wird so gut wie sicher auf Julian Nagelsmann als Bundestrainer folgen. Wie laufen die Verhandlungen mit dem DFB, wann kann es zu einer Einigung kommen und was ist eigentlich mit Red Bull?

Jürgen Klopp wird nach der Entlassung von Julian Nagelsmann der nächste Bundestrainer - noch allerdings sind letzte Details zu klären. Nach seinem Berater Marc Kosicke wies auch Klopp selber Medienberichte über eine finale Einigung am Sonntag zurück. Gleichzeitig rechnet der Wunschkandidat aber damit, dass in den nächsten Tagen alles geregelt sein wird. Wie ist der aktuelle Stand? Welche Themen müssen noch besprochen werden? ran klärt die wichtigsten Fragen.

Berater dementiert Einigung - Klopp: "Nicht weit entfernt" Klopp bestätigte vor dem WM-Finale bei "Magenta TV": "Alles geht in die richtige Richtung. Es soll in den nächsten Tagen eigentlich dann passieren im Idealfall." Und weiter mit Blick auf die voreiligen Vollzugsmeldungen am Sonntag: "Es ist noch nichts entschieden, aber wir sind auch nicht weit davon entfernt, irgendwie irgendetwas verkünden zu können. Wenn es so weit ist, dann werden wir das auch selbst machen, da brauchen wir keine anderen, die ständig zu früh schießen." Mit Verweis auf Präsidium und Aufsichtsrat des DFB, die noch zustimmen müssen, ergänzte der 59-Jährige jedoch, man müsse Verträge erstmal unterschreiben: "Und soweit sind wir nicht." Es stünden noch "viele Gespräche" an, "weil wir ja mit einem Verband sprechen. Viele Leute müssen da informiert werden, was man auch daran merkt, dass viele Informationen frühzeitig rauskommen, ob sie jetzt richtig oder falsch sind, sei mal dahingestellt". Der DFB hatte die Berichte zuvor nicht kommentieren wollen: "Eine finale Entscheidung treffen die zuständigen Gremien."

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Jürgen Klopp bestätigt Einigung mit Red Bull Zudem bestätigte Klopp eine Übereinkunft mit seinem bisherigen Arbeitgeber: "Ich habe eine Einigung und Regelung mit Red Bull gefunden, eine sehr großzügige Regelung, sodass der Sache praktisch nichts mehr im Wege steht." Magath mit harter Kritik an Nagelsmann: "Völlig überfordert" und 'von Kroos gerettet" Der Brausekonzern fordert demnach trotz gültigen Vertrags weder eine Ablöse vom DFB noch eine Weiterbeschäftigung Klopps als Botschafter oder sportlicher Ratgeber.

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Klopp flog vor WM-Finale nach Deutschlad DFB und Klopp waren bereits nach ihrer ersten Verhandlungsrunde vor einer Woche in New York über "Eckpunkte eines potenziellen Vertrages" einig. "DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke haben gestern in New York ein erstes intensives Gespräch mit Jürgen Klopp zur möglichen Übernahme des Amtes des Bundestrainers geführt", hieß es in einer Pressemitteilung: "Bei dem konstruktiven Austausch wurde eine Verständigung über wesentliche Eckpunkte eines potenziellen Vertrages erzielt." Unter der Woche kam es dann in München zu Verhandlungen zwischen den DFB-Bossen und Klopps Arbeitgeber Red Bull, um mögliche Ablösemodalitäten zu klären. Doch dabei ist es nicht geblieben. Eigentlich ist Klopp aktuell als TV-Experte für "Magenta TV" bei der WM in den USA im Einsatz. Vor dem Finale war er laut "Sky" aber für Verhandlungen noch einmal in Deutschland. Demnach sei er in den vergangenen Tagen zwischen den USA und seiner Heimat gependelt, um "wesentliche Details zu klären". Beim WM-Finale am Sonntagabend in New York war er dann wieder vor Ort im Einsatz. Am Mittwoch hatte Neuendorf die DFB-Gremien über den aktuellen Stand der Verhandlungen informiert.

Wie viel soll Klopp beim DFB verdienen? Für Klopp soll die Stelle als Bundestrainer laut "Bild" eine "Herzenssache" sein. Deswegen soll das Gehalt für den 59-Jährigen wohl auch nur eine untergeordnete Rolle spielen. Demnach soll Klopp geringfügig mehr verdienen als Julian Nagelsmann. Der mittlerweile zurückgetretene Ex-Bundestrainer bekam für seinen Job pro Jahr angeblich rund sieben Millionen Euro. Damit würde Klopp zum teuersten Bundestrainer der Historie aufsteigen.

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Wie lange soll der Vertrag von Klopp laufen? Nach übereinstimmenden Medienberichten soll Klopp bis nach der WM 2030 unterschreiben. Der designierte Bundestrainer soll langfristig planen.

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Wird Klopp mit Rudi Völler zusammenarbeiten? Nach dem Nagelsmann-Aus hatte Sportdirektor Rudi Völler erklärt, seinen Posten auch weiterhin ausüben zu wollen. Aber könnte sich auch Klopp eine Zusammenarbeit vorstellen? "An mir würde es nicht scheitern", konstatierte der langjährige Liverpool-Coach bereits frühzeitig. "Wenn es so kommen sollte (dass Klopp Bundestrainer wird, Anm.d.Red.), ist es total hilfreich, dass man jemanden da hat, der die Abläufe kennt", so Klopp. "Rudi hat seine Fußball-Erfahrung auf der einen Seite, aber auch die langjährige Tätigkeit im Verband. Womit ich, wenn ich es werden würde, keinerlei Erfahrung habe. Ich habe weder Nationalmannschaft gespielt noch eine trainiert."

Wann wäre Klopps erstes Länderspiel? Das nächste internationale Turnier für die deutsche Nationalmannschaft ist die UEFA Nations League. Dort trifft Deutschland als erstes auf die Niederlande. Datiert ist dieses Spiel auf Donnerstag, den 24. September (20:45 Uhr). In Liga A, Gruppe 2 muss sich das DFB-Team zudem mit Griechenland (Hinspiel am 27.09., 20:45 Uhr) und Serbien (1.10., 20:45Uhr) messen. Ein vorheriges Testspiel steht zurzeit noch nicht fest.

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Muss Klopp aus seinem Red-Bull-Vertrag raus? Aktuell ist Jürgen Klopp immer noch bei Red Bull als "Global Head of Soccer" angestellt. Diesen Job übernahm er im Januar 2025, sein Vertrag läuft bis 2029. Klopp muss also aus dem Vertrag raus. Offenbar gibt es in diesem jedoch keine schriftlich fixierte Ausstiegsklausel, wohl aber eine mündliche Abmachung mit Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, die für genau diesen Fall greifen soll: Ruft der DFB an, kann Klopp den Energy-Drink-Kosmos verlassen.

Gäbe es eine Ablösesumme für Klopp? Der DFB wird für Jürgen Klopp keine Ablösesumme zahlen. Eine solche Zahlung soll wohl kein Thema mehr sein. Auch als Botschafter oder sportlicher Berater soll er dem Konzern wohl nicht erhalten bleiben.

Warum dauert die Entscheidung so lange? Neben des laufenden Vertrags von Klopp bei RB und der Gehaltsspekulationen, gibt es vor allem vertraglich mehrere Stolpersteine, welche die finale Entscheidung verzögern. Denn sowohl der DFB als auch Jürgen Klopp sind an zahlreiche Verträge gebunden. Anwalt Marcel Maybaum weist bei 'ntv sport' darauf hin, dass neben des RB-Vertrags Klopp als Markenbotschafter für unter anderem Adidas, Opel und Erdinger aktiv ist, die mit den kategorienexklusiven Partnerverträgen des DFB, wie Auto, Bier, Finanzdienstleister und Ausrüster kollidieren könnten. Daher müssen sich offenbar die Juristen auf beiden Seiten die vielen Verträge durchlesen um festzulegen, welche Verträge aufgelöst und welche weitergeführt werden könnten.

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Wer könnte zu Klopps Trainerteam gehören? Sollte Jürgen Klopp wirklich Nachfolger von Julian Nagelsmann und somit neuer Bundestrainer werden, könnte der 59-Jährige zwei alte Weggefährten mitbringen. Das will die "Bild" erfahren haben. Handeln soll es sich dabei um Pepijn Lijnders und Peter Krawietz. Wie die "Times" berichtet, soll Pepijn Lijnders, langjähriger Co-Trainer von "Kloppo" beim FC Liverpool, "sehr daran interessiert" sein, Teil von Klopps Trainerteam beim DFB zu sein. Der Niederländer war mit einer rund sechsmonatigen Unterbrechung von 2015 bis 2024 die rechte Hand von Klopp in Liverpool. Zuletzt war der 43-Jährige ein Jahr als Co-Trainer von Pep Guardiola bei Manchester City angestellt. Krawietz begleitet Klopp sogar noch länger. Der 54-Jährige war schon zu BVB-Zeiten Co-Trainer von Jürgen Klopp und folgte ihm sowohl zum FC Liverpool als auch zu RB. Dort ist er seit Anfang 2025 als Scout tätig.