DFB-Team: Joachim Löw kritisiert Rücktritt von Mesut Özil

ran Fußball WM 2026: Horrende Ticketpreise! DFB-Fans rufen zum Boykott auf Videoclip • 02:02 Min Link kopieren Teilen

Der Abgang von Mesut Özil aus der Nationalmannschaft war alles andere als sauber. In einem langen Statement warf er dem DFB vor, ihn nicht beschützt zu haben. Der damalige Bundestrainer Joachim Löw hat das Statement gar nicht gelesen.

Joachim Löw hat in der neuen ZDF-Dokumentation "Mesut Özil – zu Gast bei Freunden" ein überraschend offenes Bekenntnis abgelegt. Der langjährige Bundestrainer gesteht: Die viel diskutierte Rücktrittserklärung von Mesut Özil hat er bis heute nie gelesen. "Die ganze Presseerklärung und die Gründe habe ich nie gelesen. Weil erstens war mir das zu lang und zweitens war ich in dem Moment enttäuscht, weil ich’s nicht von ihm persönlich gehört habe", sagt Löw in der dreiteiligen Serie.

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