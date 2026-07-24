Fußball
Rodri leidet an Rückenproblemen: OP am Montag - Trainer spricht über Real-Spekulationen
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026: Spanier feiern in Madrid - Rodri packt Moves aus
Videoclip • 01:04 Min
Bei Rodri steht nach der WM eine Operation am Rücken an. Sein neuer Vereinstrainer schaut dennoch optimistisch voraus.
Der spanische Weltmeister-Kapitän Rodri wird am kommenden Montag am Rücken operiert. Das berichtete Enzo Maresca, Nachfolger von Pep Guardiola als Teammanager bei Rodris Klub Manchester City.
"Er braucht Urlaub und Erholung, muss sich gut erholen, und dann wird er wieder bei uns sein", sagte der italienische Trainer bei seiner Antrittspressekonferenz am Freitag.
Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte in der vergangenen Woche Spanien zum zweiten WM-Titel geführt und wurde von der FIFA als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet. Nicht zuletzt aufgrund der herausragenden Leistungen bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada hatte Rodri das Interesse aus seiner Heimat von Real Madrid geweckt, wie Medien übereinstimmend berichten.
Dir gefallen ran-News?
Neueste Fußball-Videos
ran Fußball
WM 2026: Popsängerin Rosalía sorgt für Ärger bei Argentinien-Fans
Videoclip • 01:17 Min
ran Fußball
DFB-Präsident verrät: Kontakt zu Mertesacker besteht schon länger
Videoclip • 02:56 Min
ran Fußball
DFB-Team: Austausch mit Nagelsmann? Jürgen Klopp klärt auf
Videoclip • 01:34 Min
Rodri zu Real Madrid? "Jeder Trainer würde ihn gerne im Team haben"
Auch Teammanager Maresca registrierte das Interesse an Rodri: "Um große Spieler ranken sich immer Spekulationen, daher mache ich mir darüber keine Sorgen." Der 46 Jahre alte Teammanager versuchte sich derweil noch in Gelassenheit, dass sein potenzieller Schlüsselspieler im Schaufenster steht. "Weil sie Weltmeister geworden sind und er zu den besten Spielern gehört. Ich glaube, jeder Trainer würde Rodri gerne in seinem Team haben, denn er ist ein Spitzenspieler."
Rodri hatte 2024 den Ballon d'Or gewonnen, nachdem er zuvor mit City die Champions League endlich gewinnen konnte. 2025 folgte dann eine schwierige Saison, als er lange mit einem Kreuzbandriss zu kämpfen hatte. Auch in der abgelaufenen Saison fiel er mehrfach aus.
Ob Rodri pünktlich zum ersten Pflichtspiel am 16. August zurück sein wird, ließ Maresco indes nicht durchblicken. Die Citizens spielen im Community Shield gegen Meister FC Arsenal um den ersten Titel der Saison.
Weitere Fußball-News
FC Barcelona: Arbeiter stirbt auf der Baustelle vom Camp Nou
Italien: Ikone Andrea Pirlo wird offenbar neuer Nationaltrainer
WM
Rücktritt? Mitspieler spricht über Messi-Zukunft
WM
Klopp über Nagelsmann: "Auch für Julian ein guter Tag"
Fußball
Wie Klopp: Van Bommel übernimmt Nationalteam
WM
Schöne Geste: Messi beschenkt Vozinha