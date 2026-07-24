Rodri leidet an Rückenproblemen: OP am Montag - Trainer spricht über Real-Spekulationen

Bei Rodri steht nach der WM eine Operation am Rücken an. Sein neuer Vereinstrainer schaut dennoch optimistisch voraus.

Der spanische Weltmeister-Kapitän Rodri wird am kommenden Montag am Rücken operiert. Das berichtete Enzo Maresca, Nachfolger von Pep Guardiola als Teammanager bei Rodris Klub Manchester City.

"Er braucht Urlaub und Erholung, muss sich gut erholen, und dann wird er wieder bei uns sein", sagte der italienische Trainer bei seiner Antrittspressekonferenz am Freitag.

Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte in der vergangenen Woche Spanien zum zweiten WM-Titel geführt und wurde von der FIFA als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet. Nicht zuletzt aufgrund der herausragenden Leistungen bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada hatte Rodri das Interesse aus seiner Heimat von Real Madrid geweckt, wie Medien übereinstimmend berichten.