DFB - Kai Havertz: "Ich bin ein Esel-Fan!"

Eine Trainerlegende bestätigt ran seinen Besuch des Länderspiels zwischen der Schweiz und der DFB-Auswahl.

Im Untergeschoss des Baseler St. Jakob-Park ist Ottmar Hitzfeld immer präsent.

Dort ist der heute 77-Jährige als junger Profi verewigt, als er mit dem FC Basel Anfang der Siebziger Jahre Schweizer Meister und Pokalsieger wurde.

Später feierte er als Nationaltrainer der Eidgenossen in der Arena Erfolge und führte das Team zwischen 2008 und 2014 zu zwei WM-Teilnahmen.

Danach beendete der Erfolgscoach, der als Trainer neunmal Meister und zweimal Champions-League-Sieger war, seine Karriere und zog sich in den vergangenen Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück.