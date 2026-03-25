Fußball
DFB-Team: Ottmar Hitzfeld bestätigt sein Kommen zum Länderspiel in der Schweiz
Aktualisiert:von Martin Volkmar
ran Fußball
DFB - Kai Havertz: "Ich bin ein Esel-Fan!"
Videoclip • 01:14 Min
Eine Trainerlegende bestätigt ran seinen Besuch des Länderspiels zwischen der Schweiz und der DFB-Auswahl.
Im Untergeschoss des Baseler St. Jakob-Park ist Ottmar Hitzfeld immer präsent.
Dort ist der heute 77-Jährige als junger Profi verewigt, als er mit dem FC Basel Anfang der Siebziger Jahre Schweizer Meister und Pokalsieger wurde.
Später feierte er als Nationaltrainer der Eidgenossen in der Arena Erfolge und führte das Team zwischen 2008 und 2014 zu zwei WM-Teilnahmen.
Danach beendete der Erfolgscoach, der als Trainer neunmal Meister und zweimal Champions-League-Sieger war, seine Karriere und zog sich in den vergangenen Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück.
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Ottmar Hitzfeld: "Ja, ich werde beim Spiel sein"
Nun kehrt Hitzfeld, der seit Jahren kein Spiel besucht hat, noch einmal an alter Wirkungsstätte zurück ins Rampenlicht. "Ja, ich werde beim Spiel sein", bestätigte er ran seinen Besuch des Länderspiels zwischen der Schweiz und Deutschland am Freitag (ab 20:45 Uhr im ran-Liveticker).
Der Schweizer Fußball-Verband (SFV) hatte den gebürtigen Lörracher für die Partie unweit seines Heimat- und Wohnortes eingeladen. "Wir freuen uns sehr auf ihn", sagte ein Sprecher. Die Initiative sei vom früheren Schalke-Vorstand und jetzigen SFV-Präsidenten Peter Knäbel ausgegangen.
Hitzfeld, der mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund und den Grasshoppers Zürich Titel holte, wird von seiner Frau Beatrix begleitet. Auch die DFB-Auswahl hätte er trainieren könne, sagte aber nach der EM 2004 wegen eines Burnouts ab.