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DFB - Bayern-Boss Dreesen rät Jürgen Klopp: Siege "nur mit den Spielern des FC Bayern" möglich
Veröffentlicht:von SID
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DFB - Völler über Klopps "Noch"-Spruch
Videoclip • 02:30 Min
Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen vertritt eine klare Meinung über die DFB-Zukunft mit Jürgen Klopp: Der Weg zu Erfolg führt nicht am FC Bayern vorbei.
Ohne Münchner keine Titel? Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen ist der festen Überzeugung, dass auch der neue Bundestrainer Jürgen Klopp nur mit den Stars des deutschen Fußball-Rekordmeisters seine Ziele erreichen kann.
"Ich habe Jürgen Klopp als jemanden kennengelernt, der Siege einfahren will, und das wird er nur mit den Spielern des FC Bayern. Das war jetzt keine Arroganz, das ist Tatsache", sagte Dreesen am Dienstag im "Presseclub München".
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Dreesen überzeugt von Jürgen Klopp
Grundsätzlich sei es trotz des jüngsten WM-Desasters der deutschen Nationalmannschaft "richtig", so Dreesen weiter, "große Ziele zu haben. Es kann ja nicht sein, dass das Land mit dem weltgrößten Sportverband DFB als Ziel hat, nächstes Mal weiterzukommen als beim letzten Mal. Deswegen finde ich es richtig, wenn man sich große Ziele vornimmt."
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Auch für Dreesen hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die richtige Wahl bei der Suche nach einem Nachfolger für Julian Nagelsmann getroffen. "Jürgen Klopp muss nicht mehr beweisen, dass er ein hervorragender Trainer ist. Jürgen Klopp hat an allen seinen Wirkungsstätten ganz hervorragende Arbeit geleistet. Die Champions League in Liverpool gewonnen. Also da kann keiner sagen, dass das nicht der Richtige wäre", sagte Dreesen.
Klopp (59) habe "eine empathische Art, ist ein Menschenfänger, hat ein sehr ausgeprägtes Selbstbewusstsein, das sich dann hoffentlich auf die Mannschaft überträgt". Er sei "zuversichtlich, dass etwas Gutes dabei herauskommt".
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