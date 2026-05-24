Fußball
England: Ex-Bremer Marvin Ducksch nach Alkohol-Fahrt verurteilt
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:37 Min • Ab 12
Nach seinem Unfall unter Alkohol-Einfluss wurde der frühere Werder-Stürmer Marvin Ducksch in England nun verurteilt. Er verliert seinen Führerschein für viele Monate.
Der frühere Bundesliga-Angreifer Marvin Ducksch musste sich in England vor Gericht verantworten, nachdem der aktuelle Profi von Birmingham City an Ostern 2026 einen Unfall unter Alkohol-Einfluss verursachte.
Am Amtsgericht in Leamington Spa bekannte sich der 32-Jährige nun schuldig und wurde deshalb zu einem 14-monatigen Fahrverbot sowie einer Geldstrafe in Höhe von 16.000 Pfund (ca. 18.500 Euro) verurteilt.
"Sie können sich erstens glücklich schätzen, dass Sie nicht getötet wurden, und zweitens, dass die anderen Fahrer nicht getötet wurden. So ernst ist diese Angelegenheit", sagte John Kiely als Vorsitzender des Disziplinarauschusses laut "Weserkurier" während der Gerichtsverhandlung zu Ducksch.
Ducksch muss jedes Unfall-Opfer entschädigen
Am Ostermontag verursachte der alkoholisierte Ducksch auf der A3400 einen Autounfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Beim ehemalige Bremer Torjäger wurde im Nachgang des Unfalls ein Alkoholwert von 1,06 Promille festgestellt. Erlaubt sind allerdings nur 0,7 Promille.
Im Rahmen des nun gefällten Urteils muss Ducksch neben der Geldstrafe auch noch jeder am Unfall beteiligten Person eine Entschädigung in Höhe von 1.000 Pfund bezahlen.
Zudem wurde Ducksch auch von seinem Klub infolge des Unfalls zu einer Geldstrafe verurteilt. Dies führte die Verteidigerin des Fußball-Profis vor Gericht an und beschrieb den Ex-Bremer als "tadellosen Charakter".
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