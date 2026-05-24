England: Ex-Bremer Marvin Ducksch nach Alkohol-Fahrt verurteilt

Nach seinem Unfall unter Alkohol-Einfluss wurde der frühere Werder-Stürmer Marvin Ducksch in England nun verurteilt. Er verliert seinen Führerschein für viele Monate.

Der frühere Bundesliga-Angreifer Marvin Ducksch musste sich in England vor Gericht verantworten, nachdem der aktuelle Profi von Birmingham City an Ostern 2026 einen Unfall unter Alkohol-Einfluss verursachte.

Am Amtsgericht in Leamington Spa bekannte sich der 32-Jährige nun schuldig und wurde deshalb zu einem 14-monatigen Fahrverbot sowie einer Geldstrafe in Höhe von 16.000 Pfund (ca. 18.500 Euro) verurteilt.

"Sie können sich erstens glücklich schätzen, dass Sie nicht getötet wurden, und zweitens, dass die anderen Fahrer nicht getötet wurden. So ernst ist diese Angelegenheit", sagte John Kiely als Vorsitzender des Disziplinarauschusses laut "Weserkurier" während der Gerichtsverhandlung zu Ducksch.