Fußball
Ligue 1: Real-Leihgabe Endrick provoziert PSG-Stars mit Jubel
Aktualisiert:von Malte Ahrens
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Videoclip • 01:11 Min
Paris Saint-Germain hat vor dem Champions-League-Halbfinale gegen den FC Bayern eine herbe Niederlage in der Ligue 1 hinnehmen müssen. Am Rande kam es zu einer Provokationen eines ehemaligen Real-Spielers.
Paris Saint-Germain hat in der Ligue 1 eine bittere Pleite gegen Olympique Lyon hinnehmen müssen. Die Pariser stehen damit weiterhin vier Punkte vor Verfolger RC Lens.
Einen faden Beigeschmack hatte die Niederlage zudem vor dem Halbfinale in der Champions League gegen den FC Bayern.
Denn auf dem Feld kam es zu einer Aufreger-Szene. Ganze 15 Sekunden tanzte Lyon-Spieler Endrick provokant vor der Heimkurve der Pariser. Der junge Brasilianer steuerte ein Tor und eine Vorlage zum 2:1-Auswärtserfolg bei.
Der Offensivmann ist seit Januar von Real Madrid nach Frankreich ausgeliehen und überzeugt seitdem wettbewerbsübergreifend mit sieben Toren und sieben Vorlagen in 17 Spielen.
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Real-Leihgabe Endrick von Hakimi zur Rede gestellt
Endrick bejubelt seine beiden Scorer provokant. Ganz zum Unmut von Paris-Star Achraf Hakimi, einem weiteren Ex-Real-Spieler.
Der PSG-Kapitän stellte ihn noch auf dem Feld zur Rede und äußerte sich anschließend im Interview deutlich in Richtung des 19-Jährigen: "Er sollte sich einfach nur auf den Fußball konzentrieren, zumal er ein talentierter Spieler ist. Aber wenn er Dinge tut, die nichts mit Fußball zu tun haben, kann mich das ärgern – vor allem, weil wir dann zurücklagen."
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