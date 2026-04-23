Paris Saint-Germain hat vor dem Champions-League-Halbfinale gegen den FC Bayern eine herbe Niederlage in der Ligue 1 hinnehmen müssen. Am Rande kam es zu einer Provokationen eines ehemaligen Real-Spielers.

Paris Saint-Germain hat in der Ligue 1 eine bittere Pleite gegen Olympique Lyon hinnehmen müssen. Die Pariser stehen damit weiterhin vier Punkte vor Verfolger RC Lens.

Einen faden Beigeschmack hatte die Niederlage zudem vor dem Halbfinale in der Champions League gegen den FC Bayern.

Denn auf dem Feld kam es zu einer Aufreger-Szene. Ganze 15 Sekunden tanzte Lyon-Spieler Endrick provokant vor der Heimkurve der Pariser. Der junge Brasilianer steuerte ein Tor und eine Vorlage zum 2:1-Auswärtserfolg bei.

Der Offensivmann ist seit Januar von Real Madrid nach Frankreich ausgeliehen und überzeugt seitdem wettbewerbsübergreifend mit sieben Toren und sieben Vorlagen in 17 Spielen.