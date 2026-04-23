FC Bayern-Frauen haben "Lust auf mehr": Triple-Traum lebt

Die FC Bayern-Frauen dürfen ihre insgesamt achte Meisterschaft feiern. Der Titel soll allerdings nur der Anfang sein und in den kommenden Wochen für Aufschwung sorgen.

"Emotional ist heute schon etwas abgefallen", sagte Klara Bühl, die beim 3:2 (1:1) bei Union Berlin am Mittwochabend ihr Comeback nach wochenlanger Zwangspause aufgrund einer Wadenverletzung feierte: "Es ist mit der wichtigste Titel für uns, weil er diese Konstanz widerspiegelt."

Auf die richtige Schale müssen die frischgebackenen Meisterinnen von Bayern München noch etwas warten – eine provisorische aus Pappe war für die Titelparty jedoch schnell gefunden: Mit der Attrappe in den Händen hüpften Matchwinnerin Giulia Gwinn und ihre Teamkolleginnen euphorisiert durch die Katakomben der Alten Försterei, aus den Boxen dröhnte lautstark der Ballermann-Hit "Der Zug hat keine Bremse".

FC Bayern-Frauen: Triple im Blick

Dass die Bayern ihre vierte Meisterschaft in Serie vorzeitig perfekt machten, lag auch an Rückkehrerin Bühl und an Gwinn, die sich erst kürzlich während der Länderspielphase die Schulter ausgekugelt hatte.

Das Duo hatte vorerst auf der Bank Platz nehmen und von dort aus verfolgen müssen, wie der frühzeitige Titel zwischendurch immer wieder wackelte. Doch dann versenkte Gwinn in der 84. Minute eine Flanke von Bühl volley im linken oberen Eck.

"Wir haben ein paar Späße gemacht, dass es doch schön wäre, wenn wir es entscheiden am Ende", sagte Gwinn im Anschluss. Letztendlich sei es "aber egal, wer das Tor schießt". Viel Zeit, die insgesamt achte Meisterschaft zu feiern, haben die Münchnerinnen aber nicht. Bereits am Samstag wartet in der Champions League der Top-Favorit FC Barcelona im Halbfinal-Hinspiel (Ab 18:15 Uhr im ran-Liveticker) auf die Bayern.

Auch Bühl richtete deshalb den Blick gleich wieder nach vorne: "Sobald wir in München angekommen sind, gehen die Köpfe Richtung Barcelona". Der erste Titel der Saison gebe dem Team dabei Rückenwind, betonte Gwinn: "Man hat natürlich Lust auf mehr." Sogar das Triple ist noch möglich, eine weitere Titelchance bietet sich am 14. Mai im Traumfinale des DFB-Pokals gegen den Dauerrivalen VfL Wolfsburg.

Auch interessant: Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: So Triple-reif ist der FCB