Europa League - Der Breisgau träumt: SC Freiburg erlebt magische Nacht

Magische Nacht im Breisgau: Der SC Freiburg hat die Tür zu seinem ersten europäischen Halbfinale ganz weit aufgestoßen.

Die Elf von Julian Schuster schlug das spanische Spitzenteam Celta Vigo im Viertelfinal-Hinspiel hochverdient mit 3:0 (2:0) und kommt dem Traumziel vom Triumph in der Europa League immer näher. Die Ausgangslage für das Rückspiel am Donnerstag (18.45 Uhr) im sehr engen Estadio Balaídos könnte besser kaum sein.

In der bislang größten Partie der Vereinsgeschichte trafen Vincenzo Grifo (10.), Jan-Niklas Beste (32.) und Matthias Ginter (78.) zum sechsten Sieg im sechsten Heimspiel des Wettbewerbs. Auf der Tribüne jubelte auch Ex-Trainer Christian Streich mit. Gegner in einem möglichen Halbfinale wäre der Sieger des Duells zwischen Sporting Braga und Betis Sevilla. In den zuvor besten Europapokalspielzeiten war der Sport-Club jeweils im Achtelfinale an Juventus Turin (22/23) und West Ham United (23/24) gescheitert.

Den Ärger nach der späten 2:3-Pleite gegen den FC Bayern wollten die Freiburger in positive Energie wandeln. "Wenn wir im Viertelfinale stehen, genießen wir nicht den Moment und sagen, wir haben Historisches erreicht", betonte Schuster. Seine Mannschaft verfolge mit Wut im Bauch "das klare Ziel, weiterzukommen". Nach einem beeindruckenden Fanmarsch von der Innenstadt bis zum Stadion bildeten die Anhänger in der Kurve eine "weiße Wand" hinter ihrem Team.