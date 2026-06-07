Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

WM 2026

DFB-Team: Die fünf größten Fragezeichen vor der Weltmeisterschaft 2026

Veröffentlicht:

von Dominik Hager

:newstime

Gelungener WM-Test: 2:1-Sieg gegen USA

Videoclip • 01:38 Min • Ab 12

Deutschland gilt vor dem WM-Start 2026 nicht als Top-Favorit. Diese fünf Fragezeichen sind noch immer offen.

Die Fußball-WM 2026 (11. Juni bis 19. Juli) steht in den Startlöchern und auch das DFB-Team hat nicht mehr lange Zeit, ehe der WM-Auftakt gegen Cuaracao (14. Juni, ab 19 Uhr) steigt.

Die Testspiele gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) hat das Team von Julian Nagelsmann gewonnen, jedoch sind damit längst nicht alle Fragezeichen gelöst. Noch immer ist unklar, wie stark Deutschland im internationalen Vergleich ist.

Wir werfen einen Blick auf fünf triftige Fragen, die kurz vor dem Turnierstart offen sind und einen erheblichen Einfluss auf das Abschneiden der Mannschaft haben können.

Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn

  • Bald verfügbar

    Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball

    Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball

    Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball

    WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball

    WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

  • Bald verfügbar

    Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball

    WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    195 Min

    Bald verfügbar

    Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball

    WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    195 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Ist Neuer ein verlässlicher Rückhalt?

Die Rückkehr von Manuel Neuer hat für enorm viele Diskussionen gesorgt. Die Tatsache, dass der 40-Jährige die beiden Testspiele gegen Finnland und die USA verletzungsbedingt verpasst hat, konnte hier keine Abhilfe schaffen.

Es ist inzwischen drei Wochen her, dass Neuer am letzten Bundesliga-Spieltag aufgrund von Wadenproblemen ausgewechselt werden musste. Umso besorgniserregender ist es, dass er offenbar noch immer nicht zu 100 Prozent fit ist.

Neuer hatte schon die gesamte Rückrunde über immer wieder mit Wadenverletzungen und -problemen zu kämpfen. Stand jetzt kann niemand mit Gewissheit sagen, ob der Körper des Routiniers bei der WM funktionieren wird oder erneute Ausfälle drohen.

Der zum Backup abgestiegene Oliver Baumann wirkte bei den Testspielen von der schwierigen Situation unbeeindruckt und dürfte ein verlässlicher Ersatz sein. Doch ist Neuer eine verlässliche Nummer eins?

Der Bayern-Keeper hat in der Rückrunde punktuell ganz starke Leistungen gezeigt, hier und da aber auch Fehler eingebaut.

Es ist und bleibt eine riskante Wette, die Nagelsmann mit der Neuer-Rückholaktion eingegangen ist.

Neueste Fußball-Videos

Ist Brown wirklich die Top-Lösung für hinten links?

Eigentlich war damit zu rechnen, dass David Raum den Linksverteidiger bei der WM gibt. In den Testspielen durfte jedoch Nathaniel Brown beginnen, da Raum kleinere körperliche Probleme mit sich herumschleppen soll.

Nagelsmann ließ die Frage offen, welcher der beiden Linksverteidiger beim WM-Auftakt in der Startelf stehen wird, und erklärte nur, dass er beide Spieler benötigen wird. Stand jetzt dürfte Brown jedoch minimal die Nase vorn haben.

Mit dem Frankfurter würde Nagelsmann die Risiko-Variante wählen. Brown besticht durch seine Schnelligkeit, besitzt eine gute Technik und erobert viele Bälle. Auf der anderen Seite ist er mit seinen 22 Jahren noch unerfahren und war bei der SGE Teil einer Abwehr, die in der abgelaufenen Bundesliga-Saison 65 Gegentore (dritthöchster Wert der Liga) kassiert hat.

In den Testspielen verteidigte Brown gut, doch kann er dieses Niveau auch gegen die Top-Flügelspieler zeigen?

Brown hat enormes Potenzial, weshalb auch der FC Bayern München an ihm dran sein soll, jedoch ist Raum der gestandenere Spieler. Der Leipziger ist fußballerisch nicht ganz so beschlagen, jedoch ein harter Arbeiter mit Führungsqualitäten und ein guter Flankengeber.

WM 2026: Das sind die Stadien in Kanada, Mexiko und den USA

  • Die WM-Stadien 2026 in Kanada, Mexiko und den USA
    Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Nun stehen auch die Stadien fest, in denen die Endrunde ausgetragen wird. ran zeigt die Arenen in den drei Ländern, in denen der Weltmeister ermittelt wird. (Stand: 05. Februar 2024)
    Auch interessant: WM 2026: 4,5 Millionen Ticketanfragen in der ersten Phase

    imago

  • Atlanta: Mercedes-Benz Stadium
    Kapazität: 71.000
    WM-Spiele:  8 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale

    2017 Getty Images

  • Boston/Foxborough: Gillette Stadium
    Kapazität: 68.756 
    WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)

    2018 Getty Images

  • Dallas: AT&T-Stadium
    Kapazität: 80.000 bis 108.713 
    WM-Spiele: 9 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale)

    2010 Getty Images

  • Houston: NRG Stadium
    Kapazität: 71.500 
    WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

    2007 Getty Images

  • Kansas City: Arrowhead Stadium
    Kapazität: 76.416 
    WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)

    2011 Getty Images

  • Los Angeles: SoFi Stadium
    Kapazität: 70.270 (bis zu 100.240 Plätze) 
    WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale)

    getty

  • Miami: Hard Rock Stadium
    Kapazität: 65.326 
    WM-Spiele: 7 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale, Spiel um Platz 3)

    2017 Getty Images

  • New York/New Jersey: MetLife Stadium
    Kapazität: 82.500 
    WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, Finale)

    2016 Getty Images

  • Philadelphia: Lincoln Financial Field
    Kapazität: 69.176 
    WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale)

    2017 Getty Images

  • San Francisco: Levi's Stadium
    Kapazität: 68.500 
    WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)

    2016 Getty Images

  • Seattle: Lumen Field
    Kapazität: 67.000 
    WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

    2016 Getty Images

  • Guadalajara/Mexiko: Estadio Akron
    Kapazität: 45.500
    WM-Spiele: 4 (4 Gruppenspiele)

    getty

  • Mexiko City/Mexiko: Aztekenstadion
    Kapazität: 81.070 
    WM-Spiele: 5 (3 Gruppenspiele, darunter das Eröffnungsspiel, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

    2017 Getty Images

  • Monterrey/Mexiko: Estadio BBVA Bancomer
    Kapazität: 51.000
    WM-Spiele: 4 (3 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)

    imago

  • Toronto/Kanada: BMO Field
    Kapazität: 30.991
    WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32)

    getty

  • Vancouver/Kanada: BC Place Stadium
    Kapazität: 21.000 - 54.320 
    WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale)

    2020 Getty Images

- Anzeige -
- Anzeige -

Sind Nmecha & Pavlovic als zentrales Mittelfeld-Duo weit genug?

Nagelsmann hat sich früh darauf festgelegt, Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger auflaufen zu lassen, und überhaupt keinen gelernten Spieler für diese Position im Kader berücksichtigt.

Im zentralen Mittelfeld liegt die Verantwortung demnach wohl bei Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha, während Leon Goretzka voraussichtlich nur die Bank bleibt.

Alle Zweifel konnten Pavlovic und Nmecha allerdings nicht ausräumen. Gegen Finnland wurden beide kaum gefordert, gegen die USA blieben sie eher blass.

Deutschland hatte gegen die starken US-Boys in einigen Phasen nicht die nötige Kontrolle und Struktur im Mittelfeld. Nmecha und Pavlovic kamen häufig nicht rechtzeitig in die Zweikämpfe und konnten auch nach vorne im Zusammenspiel wenig kreieren.

Beide haben zwar in den vergangenen Jahren Erfahrung gesammelt, sind aber mit 22 und 25 Jahren trotzdem ein ziemlich junges Mittelfeld-Duo. Zudem muss berücksichtigt werden, dass sie kaum gemeinsame Spiele bestritten haben und sich noch aneinander gewöhnen müssen.

Im Endeffekt handelt es sich um ein Experiment, das glücken, aber auch scheitern kann. Eine gewagte Wette, wenn man bedenkt, dass Kimmich und Pavlovic in der abgelaufenen Saison eines der besten Duos in Europa gebildet haben. Auch ein Zusammenspiel mit Goretzka wäre für Pavlovic wohl leichter als mit Nmecha.

Nagelsmann hat gegen die USA Waldemar Anton ab der 61. Minute als Rechtsverteidiger getestet. Nicht ausgeschlossen, dass der Dortmunder hier auch bei der WM zum Einsatz kommt, wenn sich herausstellen sollte, dass es Kimmich im Mittelfeld braucht und dieser rechts hinten nicht zur Geltung kommt.

Wann beginnen "Wusiala", zu zaubern?

Florian Wirtz und Jamal Musiala gelten als die ganz großen Hoffnungsträger der neuen Generation. Bei der EM 2024 konnten beide schon andeuten, dass Deutschland mit ihnen große Erfolge feiern könnte.

Vor zwei Jahren waren aber sowohl Wirtz als auch Musiala noch deutlich unbeschwerter und formstärker. Wirtz hat eine überraschend mäßige Saison für den FC Liverpool absolviert, steht körperlich aber eigentlich voll im Saft. Im DFB-Team lief es abgesehen vom USA-Testspiel auch besser als im Verein. Demnach muss man sich um Wirtz nur leichte Sorgen machen.

Bei Musiala sieht das schon ein wenig anders aus. Seit der schweren Sprunggelenk- und Wadenbeinverletzung aus dem vergangenen Sommer wirkt der Bayern-Star nicht mehr so leichtfüßig, agil und durchsetzungsstark wie früher. Gute Ansätze waren bei ihm zwar auch immer wieder zu sehen, auf den großen Zauber wartet man aber bisher vergeblich.

Hinzu kommt die große Frage, wie gut Musiala und Wirtz zusammenspielen können. Immer wieder sind Stimmen zu vernehmen, dass sie sich zu ähnlich sind. Beide haben schon gute Spiele für das DFB-Team absolviert, jedoch passte die Raumaufteilung nicht immer zu 100 Prozent.

Es wäre auch eine Überlegung wert, Musiala auf den linken Flügel und Wirtz ins Zentrum zu ziehen. Der Bayern-Star würde sich wohl leichter tun, etwas mehr Zeit und Platz zu haben. Dies ist in der zentralen Position kaum der Fall.

Die deutsche Offensive ist definitiv abhängig davon, wie gut das Duo "Wusiala" funktioniert. Zwar ist Kai Havertz wieder in Form, jedoch hat man mit Leroy Sane ein weiteres Fragezeichen an Bord.

Quartier bei der WM 2026: DFB-Team residiert im "The Graylyn Estate"

  • "The Graylyn Estate": Deutschlands Quartier für die WM 2026 steht fest
    Die deutsche Nationalmannschaft hat für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko eine Bleibe gefunden. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird in der Kleinstadt Winston-Salem (Bundesstaat North Carolina) residieren, wohnt während der Endrunde im Hotel "The Graylyn Estate".

    The Graylyn Estate

  • Deutschlands WM-Quartier: Riesen-Areal über 55 Hektar
    Die Anlage des "The Graylyn Estate" erstreckt sich über 55 Hektar, bietet zahlreiche Sport- bzw. Freizeitmöglichkeiten für die Gäste des Hotels.

    The Graylyn Estate

  • Bauten im Südstaaten-Stil
    Geprägt ist die Anlage von den zahlreichen Steinhäusern, ebenso gibt es einen riesigen Park, in dem sich die deutschen Nationalspieler während der Endrunde im Sommer 2026 in ihrer Freizeit aufhalten können.

    The Graylyn Estate

  • Turmbauten als Hingucker
    Neben den Steinhäusern sind auch die vielen Türme auf dem Areal des "The Graylyn Estate" ein echter Hingucker.

    The Graylyn Estate

  • Training auf dem Gelände der Wake Forest University
    Zum Training bittet Julian Nagelsmann seinen WM-Kader im Sommer 2026 dann auf dem nahe dem Hotel befindlichen Gelände der Wake Forest University. Hier trainieren und spielen normalerweise die Fußball-Teams der Wake Forest University, die Demon Deacons.

    Wake Forest Athletics

  • Nähe zwischen Hotel und Trainingsplätzen als als wichtiger Faktor
    Bei der Suche nach einem geeigneten Domizil für die WM war die Nähe zwischen Hotel und Trainingseinrichtungen ein wichtiger Faktor, wie Nagelsmann bestätigte. "Wir können sie fußläufig und mit dem Fahrrad in weniger als zehn Minuten erreichen. Das ist ein entscheidender Faktor", sagte der Bundestrainer.

    Wake Forest Athletics

  • Nagelsmann mit Trainingseinrichtungen zufrieden
    Der DFB-Tross um Nagelsmann, Rudi Völler und Andreas Rettig inspizierte die Trainingsplätze persönlich.

    Wake Forest Athletics

  • Drei Trainingsplätze für das DFB-Team
    "Wir haben hier drei Fußballplätze in einem sehr, sehr guten Zustand, die alle Ansprüche, die wir aus sportlicher Sicht stellen, erfüllen", sagte Nagelsmann.

    Wake Forest Athletics

  • DFB-Delegation schaut sich auch im Innenraum der Uni um
    Nagelsmann, Völler und Co. bekamen bei ihrem USA-Besuch auch Einblick in die Räumlichkeiten der Wake Forest University, die das DFB-Team während der Trainingseinheiten nutzen darf.

    Wake Forest Athletics

  • Welche Temperaturen erwartet das DFB-Team in North Carolina?
    In Winston-Salem, einer Stadt mit ungefähr 250.000 Einwohnern, sind im Juni Temperaturen zwischen 25 bis 30 Grad zu erwarten, verbunden mit einer hohen Luftfeuchtigkeit.

    ©WFU/Ken Bennett

  • Abschiedsfoto mit Vertretern der Uni und der Stadt Winston-Salem
    Zum Abschied des Vorabbesuchs  der DFB-Delegation gab es noch ein gemeinsames Bild mit Vertretern der Wake Forest University und der Stadt Winston-Salem.

    Wake Forest Athletics

Wie gut funktionieren die deutschen Offensiv-Joker?

Mit Deniz Undav hat das DFB-Team einen Joker, der immer für einen Treffer gut ist. Doch bei Nick Woltemade und insbesondere auf den Flügelpositionen sind Zweifel erlaubt. Die Kandidaten heißen hier Maximilian Beier und Jamie Leweling.

Beier ist eigentlich eher ein Konterstürmer und Leweling kein klassischer Typ "Unterschiedsspieler". Die Verletzung von Lennart Karl tut enorm weh, da Nagelsmann ansonsten entweder ihn oder Sane als Joker hätte bringen können.

Umso verwunderlicher ist es, dass mit Assan Ouedraogo ein weiterer Spieler für das Zentrum nachgerückt ist. Mit Chris Führich, Said El Mala, Karim Adeyemi und Kevin Schade sind einige potenzielle Flügel-Joker nicht berücksichtigt worden. Aus diesem Quartett alle vier zu Hause zu lassen, kann Nagelsmann noch böse auf die Füße fallen.

Gerade in der K.o.-Runde, in der Spiele auch über 120 Minuten gehen können, wird auf der Flügelposition normalerweise gerne auf frische Kräfte gebaut. Ob Deutschland hier ausreichend nachlegen kann, wird sich zeigen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Weitere WM-News lesen: