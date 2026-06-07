:newstime Gelungener WM-Test: 2:1-Sieg gegen USA Videoclip • 01:38 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Deutschland gilt vor dem WM-Start 2026 nicht als Top-Favorit. Diese fünf Fragezeichen sind noch immer offen.

Die Fußball-WM 2026 (11. Juni bis 19. Juli) steht in den Startlöchern und auch das DFB-Team hat nicht mehr lange Zeit, ehe der WM-Auftakt gegen Cuaracao (14. Juni, ab 19 Uhr) steigt. Die Testspiele gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) hat das Team von Julian Nagelsmann gewonnen, jedoch sind damit längst nicht alle Fragezeichen gelöst. Noch immer ist unklar, wie stark Deutschland im internationalen Vergleich ist. Hier kostenlos streamen: Die Eröffnungsfeier in Mexiko am 11. Juni ab 19:30 Uhr auf Joyn Wir werfen einen Blick auf fünf triftige Fragen, die kurz vor dem Turnierstart offen sind und einen erheblichen Einfluss auf das Abschneiden der Mannschaft haben können.

Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn Bald verfügbar Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 18:00 • Fussball WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 18:00 • Fussball WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Montag, 15.06. 17:05 • Fussball WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 175 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 17:05 • Fussball WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 175 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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Ist Neuer ein verlässlicher Rückhalt? Die Rückkehr von Manuel Neuer hat für enorm viele Diskussionen gesorgt. Die Tatsache, dass der 40-Jährige die beiden Testspiele gegen Finnland und die USA verletzungsbedingt verpasst hat, konnte hier keine Abhilfe schaffen. Es ist inzwischen drei Wochen her, dass Neuer am letzten Bundesliga-Spieltag aufgrund von Wadenproblemen ausgewechselt werden musste. Umso besorgniserregender ist es, dass er offenbar noch immer nicht zu 100 Prozent fit ist. Neuer hatte schon die gesamte Rückrunde über immer wieder mit Wadenverletzungen und -problemen zu kämpfen. Stand jetzt kann niemand mit Gewissheit sagen, ob der Körper des Routiniers bei der WM funktionieren wird oder erneute Ausfälle drohen. Noten zur WM-Generalprobe gegen die USA - Havertz überragt, Musiala noch nicht in WM-Form Der zum Backup abgestiegene Oliver Baumann wirkte bei den Testspielen von der schwierigen Situation unbeeindruckt und dürfte ein verlässlicher Ersatz sein. Doch ist Neuer eine verlässliche Nummer eins? Der Bayern-Keeper hat in der Rückrunde punktuell ganz starke Leistungen gezeigt, hier und da aber auch Fehler eingebaut. Es ist und bleibt eine riskante Wette, die Nagelsmann mit der Neuer-Rückholaktion eingegangen ist.

Ist Brown wirklich die Top-Lösung für hinten links? Eigentlich war damit zu rechnen, dass David Raum den Linksverteidiger bei der WM gibt. In den Testspielen durfte jedoch Nathaniel Brown beginnen, da Raum kleinere körperliche Probleme mit sich herumschleppen soll. Nagelsmann ließ die Frage offen, welcher der beiden Linksverteidiger beim WM-Auftakt in der Startelf stehen wird, und erklärte nur, dass er beide Spieler benötigen wird. Stand jetzt dürfte Brown jedoch minimal die Nase vorn haben. Mit dem Frankfurter würde Nagelsmann die Risiko-Variante wählen. Brown besticht durch seine Schnelligkeit, besitzt eine gute Technik und erobert viele Bälle. Auf der anderen Seite ist er mit seinen 22 Jahren noch unerfahren und war bei der SGE Teil einer Abwehr, die in der abgelaufenen Bundesliga-Saison 65 Gegentore (dritthöchster Wert der Liga) kassiert hat. DFB-Erkenntnisse: Sorgen um "Wusiala", Baumann liefert

WM 2026 - DFB-Team: So könnte Deutschland ins Finale einziehen - Hammer-Gegner im Achtelfinale? In den Testspielen verteidigte Brown gut, doch kann er dieses Niveau auch gegen die Top-Flügelspieler zeigen? Brown hat enormes Potenzial, weshalb auch der FC Bayern München an ihm dran sein soll, jedoch ist Raum der gestandenere Spieler. Der Leipziger ist fußballerisch nicht ganz so beschlagen, jedoch ein harter Arbeiter mit Führungsqualitäten und ein guter Flankengeber.

WM 2026: Das sind die Stadien in Kanada, Mexiko und den USA Die WM-Stadien 2026 in Kanada, Mexiko und den USA

Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Nun stehen auch die Stadien fest, in denen die Endrunde ausgetragen wird. ran zeigt die Arenen in den drei Ländern, in denen der Weltmeister ermittelt wird. (Stand: 05. Februar 2024)

Auch interessant: WM 2026: 4,5 Millionen Ticketanfragen in der ersten Phase imago

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium

Kapazität: 71.000

WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale 2017 Getty Images

Boston/Foxborough: Gillette Stadium

Kapazität: 68.756

WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale) 2018 Getty Images

Dallas: AT&T-Stadium

Kapazität: 80.000 bis 108.713

WM-Spiele: 9 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale) 2010 Getty Images

Houston: NRG Stadium

Kapazität: 71.500

WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2007 Getty Images

Kansas City: Arrowhead Stadium

Kapazität: 76.416

WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale) 2011 Getty Images

Los Angeles: SoFi Stadium

Kapazität: 70.270 (bis zu 100.240 Plätze)

WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale) getty

Miami: Hard Rock Stadium

Kapazität: 65.326

WM-Spiele: 7 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale, Spiel um Platz 3) 2017 Getty Images

New York/New Jersey: MetLife Stadium

Kapazität: 82.500

WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, Finale) 2016 Getty Images

Philadelphia: Lincoln Financial Field

Kapazität: 69.176

WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale) 2017 Getty Images

San Francisco: Levi's Stadium

Kapazität: 68.500

WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32) 2016 Getty Images

Seattle: Lumen Field

Kapazität: 67.000

WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2016 Getty Images

Guadalajara/Mexiko: Estadio Akron

Kapazität: 45.500

WM-Spiele: 4 (4 Gruppenspiele) getty

Mexiko City/Mexiko: Aztekenstadion

Kapazität: 81.070

WM-Spiele: 5 (3 Gruppenspiele, darunter das Eröffnungsspiel, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2017 Getty Images

Monterrey/Mexiko: Estadio BBVA Bancomer

Kapazität: 51.000

WM-Spiele: 4 (3 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32) imago

Toronto/Kanada: BMO Field

Kapazität: 30.991

WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32) getty

Vancouver/Kanada: BC Place Stadium

Kapazität: 21.000 - 54.320

WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2020 Getty Images 1 / 17 zum vorherigen Bild

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Sind Nmecha & Pavlovic als zentrales Mittelfeld-Duo weit genug? Nagelsmann hat sich früh darauf festgelegt, Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger auflaufen zu lassen, und überhaupt keinen gelernten Spieler für diese Position im Kader berücksichtigt. Im zentralen Mittelfeld liegt die Verantwortung demnach wohl bei Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha, während Leon Goretzka voraussichtlich nur die Bank bleibt. Alle Zweifel konnten Pavlovic und Nmecha allerdings nicht ausräumen. Gegen Finnland wurden beide kaum gefordert, gegen die USA blieben sie eher blass. Deutschland hatte gegen die starken US-Boys in einigen Phasen nicht die nötige Kontrolle und Struktur im Mittelfeld. Nmecha und Pavlovic kamen häufig nicht rechtzeitig in die Zweikämpfe und konnten auch nach vorne im Zusammenspiel wenig kreieren. WM 2026: Spielplan Deutschland - Termine, Gegner und Anstoßzeiten des DFB-Teams

WM 2026: Die Top-Stars unserer Gruppengegner Curaçao, Elfenbeinküste und Ecuador Beide haben zwar in den vergangenen Jahren Erfahrung gesammelt, sind aber mit 22 und 25 Jahren trotzdem ein ziemlich junges Mittelfeld-Duo. Zudem muss berücksichtigt werden, dass sie kaum gemeinsame Spiele bestritten haben und sich noch aneinander gewöhnen müssen. Im Endeffekt handelt es sich um ein Experiment, das glücken, aber auch scheitern kann. Eine gewagte Wette, wenn man bedenkt, dass Kimmich und Pavlovic in der abgelaufenen Saison eines der besten Duos in Europa gebildet haben. Auch ein Zusammenspiel mit Goretzka wäre für Pavlovic wohl leichter als mit Nmecha. Nagelsmann hat gegen die USA Waldemar Anton ab der 61. Minute als Rechtsverteidiger getestet. Nicht ausgeschlossen, dass der Dortmunder hier auch bei der WM zum Einsatz kommt, wenn sich herausstellen sollte, dass es Kimmich im Mittelfeld braucht und dieser rechts hinten nicht zur Geltung kommt.

Wann beginnen "Wusiala", zu zaubern? Florian Wirtz und Jamal Musiala gelten als die ganz großen Hoffnungsträger der neuen Generation. Bei der EM 2024 konnten beide schon andeuten, dass Deutschland mit ihnen große Erfolge feiern könnte. Vor zwei Jahren waren aber sowohl Wirtz als auch Musiala noch deutlich unbeschwerter und formstärker. Wirtz hat eine überraschend mäßige Saison für den FC Liverpool absolviert, steht körperlich aber eigentlich voll im Saft. Im DFB-Team lief es abgesehen vom USA-Testspiel auch besser als im Verein. Demnach muss man sich um Wirtz nur leichte Sorgen machen. Bei Musiala sieht das schon ein wenig anders aus. Seit der schweren Sprunggelenk- und Wadenbeinverletzung aus dem vergangenen Sommer wirkt der Bayern-Star nicht mehr so leichtfüßig, agil und durchsetzungsstark wie früher. Gute Ansätze waren bei ihm zwar auch immer wieder zu sehen, auf den großen Zauber wartet man aber bisher vergeblich. WM-Check - Brasilien: Launische Selecao ist zwar alt, aber erinnert trotzdem nicht an früher Hinzu kommt die große Frage, wie gut Musiala und Wirtz zusammenspielen können. Immer wieder sind Stimmen zu vernehmen, dass sie sich zu ähnlich sind. Beide haben schon gute Spiele für das DFB-Team absolviert, jedoch passte die Raumaufteilung nicht immer zu 100 Prozent. Es wäre auch eine Überlegung wert, Musiala auf den linken Flügel und Wirtz ins Zentrum zu ziehen. Der Bayern-Star würde sich wohl leichter tun, etwas mehr Zeit und Platz zu haben. Dies ist in der zentralen Position kaum der Fall. Die deutsche Offensive ist definitiv abhängig davon, wie gut das Duo "Wusiala" funktioniert. Zwar ist Kai Havertz wieder in Form, jedoch hat man mit Leroy Sane ein weiteres Fragezeichen an Bord.

Quartier bei der WM 2026: DFB-Team residiert im "The Graylyn Estate" "The Graylyn Estate": Deutschlands Quartier für die WM 2026 steht fest

Die deutsche Nationalmannschaft hat für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko eine Bleibe gefunden. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird in der Kleinstadt Winston-Salem (Bundesstaat North Carolina) residieren, wohnt während der Endrunde im Hotel "The Graylyn Estate". The Graylyn Estate

Deutschlands WM-Quartier: Riesen-Areal über 55 Hektar

Die Anlage des "The Graylyn Estate" erstreckt sich über 55 Hektar, bietet zahlreiche Sport- bzw. Freizeitmöglichkeiten für die Gäste des Hotels. The Graylyn Estate

Bauten im Südstaaten-Stil

Geprägt ist die Anlage von den zahlreichen Steinhäusern, ebenso gibt es einen riesigen Park, in dem sich die deutschen Nationalspieler während der Endrunde im Sommer 2026 in ihrer Freizeit aufhalten können. The Graylyn Estate

Turmbauten als Hingucker

Neben den Steinhäusern sind auch die vielen Türme auf dem Areal des "The Graylyn Estate" ein echter Hingucker. The Graylyn Estate

Training auf dem Gelände der Wake Forest University

Zum Training bittet Julian Nagelsmann seinen WM-Kader im Sommer 2026 dann auf dem nahe dem Hotel befindlichen Gelände der Wake Forest University. Hier trainieren und spielen normalerweise die Fußball-Teams der Wake Forest University, die Demon Deacons. Wake Forest Athletics

Nähe zwischen Hotel und Trainingsplätzen als als wichtiger Faktor

Bei der Suche nach einem geeigneten Domizil für die WM war die Nähe zwischen Hotel und Trainingseinrichtungen ein wichtiger Faktor, wie Nagelsmann bestätigte. "Wir können sie fußläufig und mit dem Fahrrad in weniger als zehn Minuten erreichen. Das ist ein entscheidender Faktor", sagte der Bundestrainer. Wake Forest Athletics

Nagelsmann mit Trainingseinrichtungen zufrieden

Der DFB-Tross um Nagelsmann, Rudi Völler und Andreas Rettig inspizierte die Trainingsplätze persönlich. Wake Forest Athletics

Drei Trainingsplätze für das DFB-Team

"Wir haben hier drei Fußballplätze in einem sehr, sehr guten Zustand, die alle Ansprüche, die wir aus sportlicher Sicht stellen, erfüllen", sagte Nagelsmann. Wake Forest Athletics

DFB-Delegation schaut sich auch im Innenraum der Uni um

Nagelsmann, Völler und Co. bekamen bei ihrem USA-Besuch auch Einblick in die Räumlichkeiten der Wake Forest University, die das DFB-Team während der Trainingseinheiten nutzen darf. Wake Forest Athletics

Welche Temperaturen erwartet das DFB-Team in North Carolina?

In Winston-Salem, einer Stadt mit ungefähr 250.000 Einwohnern, sind im Juni Temperaturen zwischen 25 bis 30 Grad zu erwarten, verbunden mit einer hohen Luftfeuchtigkeit. ©WFU/Ken Bennett

Abschiedsfoto mit Vertretern der Uni und der Stadt Winston-Salem

Zum Abschied des Vorabbesuchs der DFB-Delegation gab es noch ein gemeinsames Bild mit Vertretern der Wake Forest University und der Stadt Winston-Salem. Wake Forest Athletics 1 / 11 zum vorherigen Bild

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