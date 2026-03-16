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SC Freiburg vs. KRC Genk live: Übertragung der Europa League im TV, Stream und im Ticker
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:13 Min
Der SC Freiburg trifft im Achtelfinale der Europa League auf KRC Genk. Hier ist das Rückspiel live im Free-TV zu sehen.
Mit einer müden Vorstellung hat der SC Freiburg das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League beim KRC Genk mit 0:1 verloren. Die Breisgauer können fast schon froh sein, mit nur einem Tor Differenz ins Rückspiel zu gehen.
Dieses wird am Donnerstagabend (ab 18:45 Uhr im Liveticker) im heimischen Europa-Park-Stadion steigen. Verloren ist noch nichts, zumal die Breisgauer zu Hause deutlich besser performen als in der Fremde. Tatsächlich hat Freiburg im Kalenderjahr 2026 lediglich einen Auswärtssieg, dafür aber fünf Heimsiege eingefahren.
Genk läuft in der heimischen Liga ein wenig der Musik hinterher und belegt analog zu Freiburg in der Bundesliga nur den achten Platz. International haben sich die Belgier aber stets als unangenehmer Gegner entpuppt.
SC Freiburg vs. KRC Genk im TV, Stream und Ticker live: Wann findet das Europa-League-Spiel statt?
Spiel: SC Freiburg vs. KRC Genk
Wettbewerb: Europa League, Achtelfinale Rückspiel
Datum: 19. März 2026
Uhrzeit: 18:45 Uhr
Austragunsort: Europa-Park-Stadion
KRC Genk vs. SC Freiburg live: Läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?
Das Match läuft wohl nicht im Free-TV. Zwar hat RTL zuletzt beide deutschen Achtelfinale im Free-TV gezeigt, jedoch ist das Stand jetzt wohl im Rückspiel nicht so vorgesehen. Lediglich das Stuttgart-Spiel taucht im Programm auf.
Freiburg vs. Genk: Wo gibt es einen Livestream zur Europa League?
Einen Livestream zum Auftritt der Freiburger gibt es auf RTL+. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Genk empfängt den SC Freiburg: Wo gibt es einen Liveticker zur Europa League?
Einen Liveticker zu Genk vs. Freiburg gibt es wie gewohnt auf ran.de.
KRC Genk vs. SC Freiburg live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung
Begegnung: KRC Genk vs. SC Freiburg
Wettbewerb: Europa League, Achtelfinale
Datum und Uhrzeit: 19. März 2026, 18:45 Uhr
Trainer: Julian Schuster (SC Freiburg), Nicky Hayen (KRC Genk)
Free-TV: -
Pay-TV: -
Livestream: RTL+
Liveticker: ran.de
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