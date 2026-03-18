Serie A - Juves Yildiz ohne Wehmut: "Leicht, den FC Bayern zu verlassen"

Champions League - Fans rösten Vinicius Jr. nach Jubel: "Er ist das Problem"

Elf Jahre lang war Kenan Yildiz beim FC Bayern. Der Abschied vom Rekordmeister fiel ihm allerdings überraschend einfach.

Der beim FC Bayern ausgebildete türkische Nationalspieler Kenan Yildiz blickt ohne Wehmut auf seinen Abschied aus München zurück.

"Es gab viele Probleme mit Bayern. Ich war elf Jahre lang dort, habe aber nie ihr Vertrauen gespürt. Es gab immer jemanden, der besser war als ich. Deshalb war es leicht, den FC Bayern zu verlassen", sagte der Stürmer von Italiens Rekordmeister Juventus Turin dem Corriere dello Sport.

Yildiz (20), in Regensburg geboren, hatte ab seinem siebten Lebensjahr bis zur U19 alle Jugendmannschaften des FC Bayern durchlaufen, ehe es ihn 2022 nach Turin zog.

Dort avancierte er zum Leistungsträger, in der laufenden Saison steht er in 39 Pflichtspielen bei 20 Scorerpunkten (je zehn Tore und Vorlagen). Im Februar verlängerte Yildiz seinen Vertrag bis 2030.