Europa League
Sporting Braga vs. SC Freiburg: Europa League im Free-TV, Liveticker und Livestream - Ergebnis: 2:1
Aktualisiert:von ran
ran Fußball
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Videoclip • 02:39 Min
Der SC Freiburg trifft im Halbfinale der Europa League auf Sporting Braga aus Portugal. Hier ist das Hinspiel live im Free-TV zu sehen.
Der SC Freiburg kämpft um den Einzug ins Finale der Europa League. Die Breisgauer treffen im Halbfinale auf den portugiesischen Vertreter Sporting Braga.
Das Hinspiel in Braga konnten die Portugiesen knapp mit 2:1 für sich entscheiden. Das Rückspiel muss am 7. Mai die Entscheidung bringen.
Der SC Freiburg steht zum ersten Mal überhaupt in einem internationalen Halbfinale und könnte folgerichtig in wenigen Wochen seine Final-Premiere feiern.
Europa League 2025/26 live: Wer zeigt die Halbfinal-Spiele? Spielplan, Übertragung im TV, Liveticker & Stream
In der portugiesischen Liga belegt Braga mit einem beträchtlichen Rückstand auf den FC Porto sowie Benfica und Sporting Lissabon den vierten Platz. Freiburg konnte sich in der Bundesliga zuletzt mit dem Sieg gegen den 1. FC Heidenheim an Eintracht Frankfurt vorbei auf Platz sieben schieben.
Der Sportclub hat sechs der letzten sieben Pflichtspiele gewonnen. Lediglich gegen den FC Bayern gab es eine Pleite.
Im Finale ginge es entweder Aston Villa oder Nottingham Forest.
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Sporting Braga vs. SC Freiburg im TV, Stream und Ticker heute live: Wann findet das Europa-League-Spiel statt?
Wettbewerb: Europa League, Halbfinale; Hinspiel
Datum: 30. April 2026
Uhrzeit: 21:00 Uhr
Austragungsort: Estadio Municipal de Braga
Sporting Braga gegen SC Freiburg heute live: Läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?
Ja. Die Halbfinal-Partie der Freiburger bei Sporting Praga läuft live im Free-TV auf RTL. Die Übertragung beginnt 45 Minuten vor Anpfiff um 20:15 Uhr.
Sporting Braga vs. Freiburg heute live: Wo gibt es einen Livestream zur Europa League?
Die Partie wird im Livestream auf RTL+ gezeigt. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Sporting Braga - SC Freiburg: Wo gibt es heute einen Liveticker zur Europa League?
Einen Liveticker zu Sporting Braga vs. Freiburg gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
Sporting Braga vs. SC Freiburg heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung
Begegnung: Sporting Braga vs. SC Freiburg
Wettbewerb: Europa League, Halbfinale
Datum und Uhrzeit: 30. April 2026, 21:00 Uhr
Trainer: Carlos Vicens (Sporting Braga), Julian Schuster (SC Freiburg)
Free-TV: RTL
Pay-TV: -
Livestream: RTL+
Liveticker: ran.de
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