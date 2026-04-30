Nach einem dominanten Auswärtssieg stehen Oliver Glasner und Crystal Palace mit einem Bein im Finale. Rayo Vallecano verschafft sich gegen Straßburg eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel.

Trainer Oliver Glasner hat mit Crystal Palace beste Chancen auf den Einzug ins Endspiel der Conference League. Der frühere Bundesligacoach gewann mit seinem Team das Halbfinal-Hinspiel auswärts gegen Schachtar Donezk mit 3:1 (1:0).

Die Engländer gehen damit mit einer hervorragenden Ausgangsposition in das Rückspiel am kommenden Donnerstag. Glasner könnte nach dem Europa-League-Triumph mit Eintracht Frankfurt 2022 seinen zweiten europäischen Titel gewinnen.