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Conference League: Glasner und Crystal Palace haben Finale vor Augen - Rayo Vallecano schlägt Mainz-Bezwinger

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

Netzreaktionen zum geleakten Wiesn-Trikot der Bayern

Videoclip • 01:01 Min

Nach einem dominanten Auswärtssieg stehen Oliver Glasner und Crystal Palace mit einem Bein im Finale. Rayo Vallecano verschafft sich gegen Straßburg eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel.

Trainer Oliver Glasner hat mit Crystal Palace beste Chancen auf den Einzug ins Endspiel der Conference League. Der frühere Bundesligacoach gewann mit seinem Team das Halbfinal-Hinspiel auswärts gegen Schachtar Donezk mit 3:1 (1:0).

Die Engländer gehen damit mit einer hervorragenden Ausgangsposition in das Rückspiel am kommenden Donnerstag. Glasner könnte nach dem Europa-League-Triumph mit Eintracht Frankfurt 2022 seinen zweiten europäischen Titel gewinnen.

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Rayo Vallecano besiegt Mainz-Bezwinger Straßburg

Ismaila Sarr mit einem Blitztreffer nach 22 Sekunden, der frühere Frankfurter Daichi Kamada (58.) und Jörgen Strand Larsen (84.) stießen das Tor zum Finale in Leipzig (27. Mai) für die Londoner weit auf. Oleh Otscheretko (47.) hatte im polnischen Krakau zwischenzeitlich für den ukrainischen Pokalsieger ausgeglichen.

Im zweiten Halbfinale feierte Rayo Vallecano einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen Mainz-Bezwinger Racing Straßburg. Der Brasilianer Alemao (54.) erzielte den entscheidenden Treffer für den Tabellenzwölften der spanischen Liga.

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