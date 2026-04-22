FC Bayern: Dante und Franck Ribery vor Rückkehr zum Rekordmeister

Dante und Franck Ribery gewannen 2013 mit dem FC Bayern das Triple. Nun könnten die Vereinslegenden in München wiedervereint werden.

Die Gerüchte, dass Dante beim FC Bayern die U23 übernehmen soll, halten sich schon länger. Der brasilianische Innenverteidiger spielt aktuell noch bei OGC Nizza in Frankreich, wird im Sommer aber seine Karriere beenden.

Danach soll der 42-Jährige beim FC Bayern die zweite Mannschaft und das Youth-League-Team übernehmen, das sich aus den älteren Jugendmannschaften zusammensetzt und seine internationalen Spiele parallel zu den Champions-League-Spielen der Profis austrägt.

Nach Informationen von "Sky" ist der Vertrag bereits unterschrieben, Dante wird somit der Nachfolger von Holger Seitz. Den nötigen Trainerschein hat der Innenverteidiger bereits in der Tasche.