Der TSV Havelse steht kurz vor dem Abstieg aus der dritten Liga. Jetzt wirft der DFB dem Verein Ergebniskosmetik vor, aber nicht so wie man es zuerst vermuten würde.

Der DFB heißt den, ohne Absprache vorgenommenen, Marketing-Gag des TSV Havelse laut Nachfrage des "Kickers" gar nicht gut.

Was für ein schöner Zufall, dass der Drittligist im Eilenriedestadion zu Hannover auch einen Zuschauerschnitt von 1912 hat. Und noch viel schöner, dass bei jedem Heimspiel die Zuschauerzahl auf 12 endet. Wirklich zu schön, um wahr zu sein. Das findet auch der DFB.

Der TSV Havelse wurde, wie viele andere Fußballvereine in Deutschland, Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet. Um ganz genau zu sein 1912.

TSV Havelse: DFB fordert "ausschließlich seriöse Angaben"

"Wir runden immer ab oder auf, damit es immer XX12 Zuschauer sind", bestätigte der Pressesprecher des TSV gegenüber dem "Kicker". Das habe der Verein bereits in der Regionalliga so gemacht. Neben dem Gründungsjahr stehe die Zwölf zudem "perfekt" auch für den zwölften Mann.

So waren beim Remis gegen Essen und Duisburg jeweils 3.012 Zuschauer vor Ort und bei der Niederlage gegen Hansa Rostock sollen es sogar 6.712 Zuschauer in die Heinz-von-Heiden-Arena gezogen haben.

"Die offiziellen Zuschauerzahlen sind dem DFB wichtig. Zum einen hinsichtlich der offiziellen Statistiken, aber auch mit Blick auf die Spielabrechnungen", schrieb der DFB auf "Kicker"-Anfrage. Allerdings bestätigte der Fußballbund, dass die Spielabrechnungen des TSV immer korrekt und nicht gerundet wären. Es gäbe also keine finanziellen Konsequenzen und der Einfluss auf die Gesamtzuschauerzahl sei vernachlässigend gering.

Der Verband gehe nun aber davon aus, "dass der TSV in den letzten Heimspielen ausschließlich seriöse Angaben macht und bei allen offiziellen Angaben auf die 12 verzichtet".

Ob sich der vom Abstieg bedrohte Verein wirklich zwei Spiele vor Saisonende das Ziel des perfekten Zuschauerschnitts nehmen lassen wird, wird sich zeigen. Die anstehenden Gegner VfB Stuttgart II und 1. FC Schweinfurt 05 sind derweil nicht dafür bekannt, Mengen an Zuschauern mitzubringen. Die Zahlen müssen die Fans der TSV also selbst hochhalten.

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