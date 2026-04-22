Nations League
DFB-Team: Spielorte für Heimspiele in der Nations League bekanntgegeben
Aktualisiert:von SID
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Nach der WM ist vor der Nations League: Der DFB hat die Spielorte für die Partien im Herbst bekanntgegeben, ein Klassiker findet in Berlin statt.
Nach der WM in den USA, Mexiko und Kanada trägt die deutsche Nationalmannschaft ihre Nations-League-Heimspiele vor Jahresende in Augsburg, München und Berlin aus. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt.
Das erste Spiel vor Heimpublikum nach der Weltmeisterschaft findet am 27. September in Augsburg gegen Griechenland statt. Zuletzt hatte das DFB-Team 2016 in der Fuggerstadt gespielt - damals feierte der heutige Kapitän Joshua Kimmich sein Debüt.
Am 1. Oktober folgt in München das Duell mit Serbien. Das letzte Heimspiel des Jahres steigt am 16. November im Olympiastadion Berlin gegen WM-Teilnehmer Niederlande (alle 20.45 Uhr). In Augsburg tritt das DFB-Team erstmals seit zehn Jahren an.
Die neue Nations-League-Saison beginnt für die deutsche Mannschaft mit dem Auswärtsspiel in den Niederlanden am 24. September (20.45 Uhr).
Im vergangenen Jahr hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann das DFB-Team zum ersten Mal ins Final Four des Wettbewerbs geführt.
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