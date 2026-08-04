Fußball
FIFA-Krise - Lothar Matthäus über Gianni Infantino: "Nicht mehr mein Fußball"
Veröffentlicht:von SID
:newstime
FIFA-Krise: Erste Verbände wenden sich von Infantino ab
Videoclip • 01:33 Min • Ab 12
Auch Lothar Matthäus hat nur Kopfschütteln für das jüngste Vorgehen von Gianni Infantino übrig - auch wenn er den FIFA-Präsidenten nicht vollends in den Senkel stellen will.
"Man darf nicht vergessen, dass Infantino auch einiges richtig gemacht hat in der Vergangenheit, auch wenn es bei ihm immer ums Geld geht, war nicht alles verkehrt in seiner Amtszeit", schrieb Matthäus (65) in seiner Kolumne für skysport.de, fügte aber schnell an: "Aber jetzt hat er es übertrieben. Er ist schlecht beraten worden oder hat sich gar nicht beraten lassen."
Infantino hatte versucht, Anteile an der Fußball-WM und an anderen FIFA-Turnieren an Investoren zu verkaufen. Nach massiver Kritik gab er das weitgehend im Alleingang gestartete Vorhaben auf.
"Er hat für seine Pläne einen der falschesten Zeitpunkte ever gewählt und zum anderen gibt es für mich kaum etwas Unsinnigeres als diese Idee", so Matthäus.
Der Rekordnationalspieler war nicht zum ersten Mal enttäuscht von Infantino. "Das ist ähnlich wie die zurückgenommene Rote Karte bei der WM gegen Folarin Balogun und das ist nicht mehr mein Fußball. Infantino bekommt wahrscheinlich jetzt seine Quittung und das, was sich viele seiner Gegner gewünscht haben", schrieb er.
Mehr News
Bundesliga
Ranking der BL-Heimtrikots: Schalke enttäuscht, Bayern überzeugt
2. Bundesliga
2. Bundesliga - Bochum vs. Hertha BSC - alle Infos zur Übertragung des Auftaktspiels in TV, im kostenlosen Joyn-Livestream und Liveticker
Bundesliga
Markus Babbel ist Experte für ran: Wie tickt der Europameister privat?
WM
WM 2030: Alle wichtigen Infos zur Endrunde in Marokko, Portugal und Spanien
Fußball
Nach WM-Eklat: Skandalprofi Leandro Paredes flippt schon wieder aus
Fußball
FC Bayern gastiert bei Jeju SK: Hier läuft das Testspiel live