Fußball
Neymar spricht über Karriereende: Wie geht es für ihn weiter?
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
Neymar-Skulpturen enthüllt! Besondere Ehre für Santos-Legende
Videoclip • 01:16 Min
Der brasilianische Fußball-Superstar Neymar hat ein mögliches Karriereende nach Ablauf seines Vertrages beim FC Santos offengelassen.
"Wenn mein Vertrag ausläuft, werde ich darüber nachdenken, ob ich bei Santos bleibe, wechsle oder meine Karriere beende. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun werde", sagte der 34-Jährige bei einer von ihm selbst organisierten Wohltätigkeitsauktion in Sao Paulo: "Wir gehen Schritt für Schritt vor, Spiel für Spiel. Körperlich fühle ich mich gut."
Nach dem Achtelfinal-Aus bei der WM gegen Norwegen (1:2) hatte sich der brasilianische Rekordtorschütze bereits aus der Nationalmannschaft verabschiedet. Sein Arbeitspapier bei seinem Herzensverein läuft noch bis Dezember.
"Neymar liebt es, Fußball zu spielen. Was soll er sonst tun?", fragte Neymar da Silva Santos, Vater und Agent des früheren Profis vom FC Barcelona und Paris Saint-Germain, und fügte ironisch hinzu: "Er hat noch kein Medizinstudium abgeschlossen, also wird er weiterspielen."
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