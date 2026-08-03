Hansa Rostock: Fan stirbt nach Test gegen Borussia Mönchengladbach - Verein dankt Helfern

Hansa Rostock trauert um den Fan, der vor dem Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach auf der Tribüne medizinisch versorgt werden musste. Der Mann starb demnach im Krankenhaus.

Ein 87 Jahre alter Mann ist nach dem Testspiel zwischen Hansa Rostock und Borussia Mönchengladbach (1:3) gestorben. Die Partie war am Samstag wegen des medizinischen Notfalls auf der Tribüne mit 40-minütiger Verspätung angepfiffen worden.

"Trotz der sofortigen Reanimationsmaßnahmen im Stadion und der anschließenden Behandlung im Krankenhaus konnte sein Leben nicht gerettet werden", teilte Hansa am Montag mit. Bei dem Todesopfer handelt es sich demnach um einen Stralsunder.

Die "Bild" hatte am Samstag berichtet, der Hansa-Fan habe mehr als 40 Minuten reaniminiert werden müssen. Beim Abtransport aus dem Ostseestadion habe er laut Augenzeugen jedoch Lebenszeichen von sich gegeben.

Hansa schreibt weiter in dem Trauer-Post auf "Instagram": "Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen. Ihnen gilt unser aufrichtiges Mitgefühl." Der Dank gehe an die Einsatzkräfte und die Helfer im Stadion, "die schnell, professionell und mit großem Einsatz reagiert haben".

Es warum geben, "die Privatsphäre der Angehörigen in dieser schweren Zeit zu respektieren". Die emotionale Botschaft endet mit den Worten: "Ruhe in Frieden!"