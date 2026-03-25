Champions League - Acht-Tore-Spektakel bei Real: Barcelona auf Halbfinalkurs

Die Fußballerinnen des FC Barcelona haben das Tor zum Halbfinale der Champions League weit aufgestoßen. Bei Real Madrid um Ex-Nationalspielerin Sara Däbritz gewann der Vorjahresfinalist und Topfavorit das Hinspiel des Clásico-Viertelfinales mit 6:2 (3:1) und kann das Rückspiel am 2. April (18.45 Uhr/Disney+) im Camp Nou mit viel Rückenwind angehen.

Die ehemalige Wolfsburgerin Ewa Pajor (6.) ließ Barcelona in einer unterhaltsamen Partie frühzeitig jubeln, Esmee Brugts (13.) legte beim Traumstart wenig später per Kopf nach. Linda Caicedo (30.) brachte die Gastgeberinnen zwar wieder heran, doch postwendend schlug die spanische Weltmeisterin Irene Paredes (32.) nach einer Ecke zurück.

Im zweiten Durchgang erhöhten Pajor (57.) mit ihrem zweiten Treffer sowie Vicky Lopez (64.). Abermals Caicedo (66.) verkürzte für Madrid, ehe Barca-Kapitänin Alexia Putellas (89.) den Endstand per Foulelfmeter erzielte. Den Halbfinalgegner ermitteln Manchester United und Bayern München.