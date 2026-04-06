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DFB-Pokal der Frauen: FC Bayern München spaziert erneut ins Finale
Veröffentlicht:von SID
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Osterpause statt Spieltag: Nick Woltemade gönnt sich Auszeit in New York
Videoclip • 01:33 Min
Die Bayern-Frauen setzen sich im Halbfinale des DFB-Pokals mühelos gegen SGS Essen durch. Im Finale wartet der VfL Wolfsburg.
Titelverteidiger FC Bayern München ist dem Rivalen VfL Wolfsburg souverän ins Endspiel um den DFB-Pokal der Frauen gefolgt. Die Münchnerinnen besiegten am Ostermontag den Bundesliga-Konkurrenten SGS Essen problemlos mit 4:0 (3:0) und stehen am 14. Mai in Köln zum dritten Mal in Folge im Finale.
Momoko Tanikawa (29.), Pernille Harder (40.) und Edna Imade (45./73.) erzielten die Treffer der klar überlegenen Münchnerinnen. "Essen hat uns am Anfang das Leben schwer gemacht, dann lief es besser", sagte Direktorin Bianca Rech bei "Sky": "Jetzt wartet ein hochklassiger Gegner im Endspiel. Spiele gegen Wolfsburg sind immer eng."
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Bayern-Frauen träumen weiter vom Triple
Der Traum vom Triple lebt damit weiter. In der Bundesliga kann die Mannschaft von Trainer José Barcala bereits am 22. April im Gastspiel bei Union Berlin die erfolgreiche Titelverteidigung perfekt machen, in der Champions League wartet im Halbfinale Topfavorit FC Barcelona.
Die Wolfsburgerinnen hatten sich am Ostersonntag beim Tabellenschlusslicht Carl Zeiss Jena nach 120 Minuten ohne Tor erst im Elfmeterschießen mit 5:4 durchgesetzt.
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