DFB-Pokal der Frauen: FC Bayern München spaziert erneut ins Finale

Die Bayern-Frauen setzen sich im Halbfinale des DFB-Pokals mühelos gegen SGS Essen durch. Im Finale wartet der VfL Wolfsburg.

Titelverteidiger FC Bayern München ist dem Rivalen VfL Wolfsburg souverän ins Endspiel um den DFB-Pokal der Frauen gefolgt. Die Münchnerinnen besiegten am Ostermontag den Bundesliga-Konkurrenten SGS Essen problemlos mit 4:0 (3:0) und stehen am 14. Mai in Köln zum dritten Mal in Folge im Finale.

Momoko Tanikawa (29.), Pernille Harder (40.) und Edna Imade (45./73.) erzielten die Treffer der klar überlegenen Münchnerinnen. "Essen hat uns am Anfang das Leben schwer gemacht, dann lief es besser", sagte Direktorin Bianca Rech bei "Sky": "Jetzt wartet ein hochklassiger Gegner im Endspiel. Spiele gegen Wolfsburg sind immer eng."