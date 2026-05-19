:newstime München feiert FC Bayerns Meisterschaft Videoclip • 01:25 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuellen Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.

+++ 19. Mai, 08:04 Uhr: FC Bayern beobachtet wohl PSG-Talent Mounguengue +++ Der FC Bayern beschäftigt sich offenbar mit Pierre Mounguengue von Paris Saint-Germain. Nach Informationen der französischen "L’Equipe" haben die Münchner den jungen Mittelstürmer auf dem Zettel. Der 18-Jährige ist für die U19 von PSG aktiv und 1,82 Meter groß. Sein Vertrag in Paris läuft am 30. Juni 2026 aus. Anfang Mai feierte Mounguengue sein Debüt für die Profis. Außerdem ist er französischer Jugendnationalspieler. Für Frankreich lief er bereits in der U17, U18 und U19 auf. Für PSG ist die Lage heikel. Der Klub hat in den vergangenen Jahren immer wieder Talente aus der eigenen Akademie verloren. Mounguengue gilt als weiterer Spieler mit Potenzial. Deshalb sollen in Paris Gespräche über einen Profivertrag geplant sein. Für Bayern könnte sich nur dann eine echte Chance ergeben, wenn diese Verhandlungen stocken. Auch der FC Paris soll interessiert sein.

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+++ 18. Mai, 22:10 Uhr: Neuer Interessent: Kehrt Bayern-Leihgabe in die Heimat zurück? +++ Bis zum Ende der laufenden Saison ist Joao Palhinha vom FC Bayern an Tottenham Hotspur ausgeliehen. Wie es dann für den Mittelfeldspieler weitergeht, ist aktuell noch unklar. Laut der Sportzeitung "A Bola" bemüht sich der portugiesische Topklub Sporting Lissabon nun offenbar intensiv um den Nationalspieler. Demnach schreiten die Verhandlungen mit dem Berater schnell fort. Im Zuge des Abgangs von Morten Hjulmand droht Sporting im Zentrum eine Lücke - die Palhinha füllen könnte. Das Problem soll allerdings die nötige Einigung mit dem FC Bayern sein. So strebt der Rekordmeister wohl einen Verkauf oder eine Leihe mit verankerter Kaufoption an. Im Falle einer Einigung würde Palhinha, der aktuell mit Tottenham in der Premier League gegen den Abstieg kämpft, wohl einen Vertrag über drei Jahre erhalten Der 30-Jährige ist in Lissabon geboren und spielte bereits in der Jugend für Sporting, ein Wechsel wäre also eine Rückkehr in die alte Heimat Wichtig: Zwischen dem FCB und den Spurs gibt es eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach bei rund 30 Millionen Euro liegen soll. Ob die Engländer diese ziehen, ist unklar.

+++ 17. Mai, 13:55 Uhr: Manuel Neuer muss "vorerst kürzertreten" +++ Inmitten der Diskussionen um eine mögliche Rückkehr in die Nationalmannschaft muss Manuel Neuer erst einmal eine Pause beim FC Bayern einlegen. Der deutsche Meister teilte in einem Statement mit, dass der Torhüter "wegen muskulärer Probleme in der linken Wade vorerst kürzertreten" müsse. Das habe eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung ergeben. Ob Neuer am Samstag beim DFB-Pokalfinale in Berlin gegen Stuttgart einsatzfähig sein wird, ließen die Münchner offen. Laut Präsident Herbert Hainer würde es sich aber "um keine schwerwiegende Verletzung" handeln, "nach allem, was ich weiß". Neuer war in der 60. Minute des Bundesliga-Heimspiels gegen den 1. FC Köln verletzt ausgewechselt worden. Es ist das dritte Mal in dieser Saison, dass der 40-Jährige mit Wadenproblemen ausfällt.

+++ 16. Mai, 18:50 Uhr: FCB-Sportdirektor Christoph Freund bestätigt - kein Platz im Kader für Alexander Nübel +++ Der an den VfB Stuttgart ausgeliehene Torhüter Alexander Nübel hat in der Saison 2026/27 keinen Platz im Kader des FC Bayern. "Der Alex wird nächste Woche gegen uns spielen, im Tor stehen und hat wieder eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Aber da haben wir einen Austausch mit seinem Management und der Alex weiß Bescheid, wie unsere Planungen sind. Wir gehen mit dem Torwarttrio, was wir jetzt haben, in die nächste Saison", bestätigte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund nach dem 5:1-Sieg gegen den 1. FC Köln. Erst kürzlich verlängerte der Rekordmeister die Verträge mit den Torhüter-Routiniers Manuel Neuer und Sven Ulreich um jeweils ein weiteres Jahr. Das Torwarttrio wird von Jonas Urbig komplettiert. Laut "Bild" sollen die Bayern-Bosse daher einen Verkauf des 29-Jährigen, der noch bis 2030 unter Vertrag steht, anstreben. Dies könnte sich jedoch schwierig gestalten, da Nübel offenbar elf Millionen Euro pro Jahr in München verdienen soll.

+++ 15. Mai, 9:38 Uhr: Manuel Neuer und Sven Ulreich verlängern wohl beide +++ Laut Berichten der "Bild" soll Manuel Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern um ein weiteres Jahr verlängert haben. Der 40-Jährige soll besonders dabei helfen, seinen designierten Nachfolger Jonas Urbig auszubilden und zu unterstützen. Laut dem "Bild-Insider" soll die offizielle Bestätigung des Klubs noch diese Woche erfolgen. Und die Zukunft im Münchner Tor soll sogar doppelt gesichert sein. Sven Ulreich stehe ebenfalls vor einer Vertragsverlängerung beim Rekordmeister. Der 37-Jährige ist bereits seit über zehn Jahren beim FC Bayern und soll den "Bild"-Berichten zufolge ebenfalls ein weiteres Jahr dranhängen wollen. Auch in diesem Falle stehe die offizielle Bekanntmachung durch den Klub selbst kurz bevor.

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+++ 14. Mai, 15:40 Uhr: Max Eberl beschäftigte sich wohl mit Wechsel nach Saudi-Arabien +++ Kurioser Bericht rund um Max Eberl. Wie die führende saudi-arabische Sportzeitung "Arriyadiyah" berichtet, soll sich der Bayern-Sportvorstand mit einem Wechsel in den Wüstenstaat beschäftigt haben. Demnach hätte Top-Klub Al-Ittihad Kontakt zu Eberl aufgenommen. Wie es weiter heißt, sollen Gespräche mit dem 52-Jährigen über die Möglichkeit eines Engagements beim Saudi-Klub stattgefunden haben. Laut der Meldung wären die Verhandlungen aufgrund von Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Zukunftsvision und Strategie des Klubs jedoch ins Stocken geraten. Nach Informationen der Zeitung "Al-Riyadiah" soll sich die Geschäftsführung von Al-Ittihad dazu entschieden haben, sich vom bisherigen Sportdirektor Ramon Planes zu trennen. Eberl hatte unlängst gegenüber "DAZN" betont, dass er seine Zukunft auch weiterhin beim FC Bayern sieht. In München ist er seit März 2024 als Sportvorstand im Amt und steht noch bis 2027 unter Vertrag. In den vergangenen Tagen wurde jedoch berichtet, dass eine Vertragsverlängerung derzeit wohl nicht gesichert ist.

+++ 13. Mai, 9:41 Uhr: Konrad Laimer offenbar irritiert von Hoeneß-Aussagen +++ In der vergangenen Woche sorgte Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß mit einem Interview für Aufsehen. Unter anderem sagte er über Konrad Laimer, dieser sei "nicht Maradona" und solle sich mit dem Vertragsangebot des FCB zufrieden geben. Wie die "Sport Bild" berichtet, ist der Österreicher offenbar verwundert und irritiert von den Aussagen des 74-Jährigen. Laut des Berichts soll die Seite des Abwehrspielers bis zu 20 Millionen Euro jährlich verlangen.

+++ 12. Mai, 6.45 Uhr: Michael Olise als bester Franzose im Ausland geehrt +++ Bayerns Offensivstar Michael Olise hat in seiner französischen Heimat eine besondere Auszeichnung erhalten: In Paris wurde er zum besten Franzosen im Ausland gewählt. Bei der Wahl der französischen Fußballer-Gewerkschaft (UNFP) setzte er sich unter anderem gegen Kylian Mbappé (Real Madrid) und den früheren Frankfurter Hugo Ekitiké (FC Liverpool) durch. "Mein Ziel in dieser Saison war es, mit Frankreich und mit dem FC Bayern alles zu gewinnen. Das ist alles", sagte Olise, der in der laufenden Bundesliga-Saison 15 Tore und 22 Assists beigesteuert hat, bei der Veranstaltung.

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