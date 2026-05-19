Premier League: So kann der FC Arsenal heute Meister werden - und auf dem Sofa feiern

Schon vor dem letzten Spieltag könnten die Gunners jubeln. ran erklärt, was dafür heute Abend in der Premier League passieren müsste.

Seit 2004 wartet der FC Arsenal auf den Titel in der Premier League. Am heutigen Dienstagabend könnten sich die Gunners endlich ihren Traum erfüllen – und müssten dafür nicht einmal spielen.

Denn nach ihrem knappen 1:0-Sieg am Montag gegen den FC Burnley ist es möglich, dass sie ihren Titelgewinn auf dem Sofa feiern.

Das wäre dann der Fall, wenn Manchester City am Abend beim AFC Bournemouth (ab 20.30 Uhr im Liveticker) nicht gewinnt. Dann nämlich hätte Arsenal vor dem letzten Spieltag uneinholbare vier Punkte Vorsprung.