Premier League
Premier League: So kann der FC Arsenal heute Meister werden - und auf dem Sofa feiern
Veröffentlicht:von Tobias Wiltschek
ran Fußball
Champions League - Fans grillen Arsenal und Atletico: "Verbrechen am Fußball"
Videoclip • 02:00 Min
Schon vor dem letzten Spieltag könnten die Gunners jubeln. ran erklärt, was dafür heute Abend in der Premier League passieren müsste.
Seit 2004 wartet der FC Arsenal auf den Titel in der Premier League. Am heutigen Dienstagabend könnten sich die Gunners endlich ihren Traum erfüllen – und müssten dafür nicht einmal spielen.
Denn nach ihrem knappen 1:0-Sieg am Montag gegen den FC Burnley ist es möglich, dass sie ihren Titelgewinn auf dem Sofa feiern.
Das wäre dann der Fall, wenn Manchester City am Abend beim AFC Bournemouth (ab 20.30 Uhr im Liveticker) nicht gewinnt. Dann nämlich hätte Arsenal vor dem letzten Spieltag uneinholbare vier Punkte Vorsprung.
Kommende Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 13:00 Uhr • Radsport
Giro d’Italia hier im Livestream
255 MinBald verfügbar
Heute, 13:00 Uhr • Radsport
Giro d’Italia hier im Livestream
255 Min
Bei einem Sieg von City wird die Meister-Entscheidung auf Samstag vertagt
Gewinnt City aber gegen den Tabellensechsten, entscheidet sich das Titelrennen am allerletzten Spieltag. Der FC Arsenal würde dann mit zwei Punkten Vorsprung ins Fernduell gehen.
Die Londoner beschließen die Saison am Sonntag (ab 17 Uhr) mit einem Spiel bei Crystal Palace, ManCity empfängt zur gleichen Zeit Aston Villa.
Bei Manchester City ist aber nicht nur der Titelkampf ein großes Thema. Am Montag berichtete die "Daily Mail", dass Erfolgstrainer Pep Guardiola vor dem Abschied stehe.
Gewinnen die Skyblues also nicht bei Bournemouth, verlieren sie womöglich nicht nur den Titelkampf gegen Arsenal, sondern auch ihren langjährigen Trainer.
Mehr News aus der Premier League
Premier League
West-Ham-Abstieg könnte Londoner teuer zu stehen kommen
Premier League
City-Hammer! Pep weg - Nachfolger wohl fix
Fußball
Premier League: Havertz per Kopf - Arsenal dicht vor Titelgewinn
England: Woltemade beendet Durststrecke - United sichert Rang drei
Fußball
Xabi Alonso: Neuer Klub steht fest
Nächste Pleite: Wirtz und Liverpool bangen um Champions League
ran Fußball
Vor Paris-Derby: PSG mit kurioser Meisterfeier
Videoclip • 01:31 Min
ran Fußball Bundesliga
Eintracht-Fans wüten nach Riera-Aus: "Desaster mit Ansage"
Videoclip • 01:50 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern - Kompany mit Schalen-Panne: "Meine Frau hat sie gebracht"
Videoclip • 02:10 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Neuer-Entscheidung liegt genau bei zwei Personen
Videoclip • 02:44 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Hoeneß beschreibt FCB-Saison mit Filmtitel
Videoclip • 03:18 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Goretzka-Zukunft? Dieser Klub ist "immer eine Option."
Videoclip • 01:49 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern - Sepp Maier faucht Reporter an: "Sei ruhig!"
Videoclip • 02:46 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern - Markus Söder völlig überrascht: "Sind Sie sicher?"
Videoclip • 02:44 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Nübel-Zukunft? Herbert Hainer spricht Klartext
Videoclip • 03:48 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern - Dreesen schwärmt von Neuer: "Beste deutsche Torwart"
Videoclip • 07:02 Min