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Premier League: So kann der FC Arsenal heute Meister werden - und auf dem Sofa feiern

Veröffentlicht:

von Tobias Wiltschek

ran Fußball

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Videoclip • 02:00 Min

Schon vor dem letzten Spieltag könnten die Gunners jubeln. ran erklärt, was dafür heute Abend in der Premier League passieren müsste.

Seit 2004 wartet der FC Arsenal auf den Titel in der Premier League. Am heutigen Dienstagabend könnten sich die Gunners endlich ihren Traum erfüllen – und müssten dafür nicht einmal spielen.

Denn nach ihrem knappen 1:0-Sieg am Montag gegen den FC Burnley ist es möglich, dass sie ihren Titelgewinn auf dem Sofa feiern.

Das wäre dann der Fall, wenn Manchester City am Abend beim AFC Bournemouth (ab 20.30 Uhr im Liveticker) nicht gewinnt. Dann nämlich hätte Arsenal vor dem letzten Spieltag uneinholbare vier Punkte Vorsprung.

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Bei einem Sieg von City wird die Meister-Entscheidung auf Samstag vertagt

Gewinnt City aber gegen den Tabellensechsten, entscheidet sich das Titelrennen am allerletzten Spieltag. Der FC Arsenal würde dann mit zwei Punkten Vorsprung ins Fernduell gehen.

Die Londoner beschließen die Saison am Sonntag (ab 17 Uhr) mit einem Spiel bei Crystal Palace, ManCity empfängt zur gleichen Zeit Aston Villa.

Bei Manchester City ist aber nicht nur der Titelkampf ein großes Thema. Am Montag berichtete die "Daily Mail", dass Erfolgstrainer Pep Guardiola vor dem Abschied stehe.

Gewinnen die Skyblues also nicht bei Bournemouth, verlieren sie womöglich nicht nur den Titelkampf gegen Arsenal, sondern auch ihren langjährigen Trainer.

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