ran Fußball Weltmeister als Ziel? Rudi Völler reagiert Videoclip • 01:34 Min Link kopieren Teilen

Die Weltmeisterschaft steht vor der Tür: Für das DFB-Team ist das Länderspiel gegen Finnland der erste Test vor der WM in Amerika. ran zeigt, wie ihr das Testspiel gratis schauen könnt.

Es ist die Generalprobe für Julian Nagelsmanns WM-Kader. Rund zwei Wochen vor dem WM-Auftaktspiel gegen Curacao in Amerika spielt die DFB-Elf noch einmal vor heimischem Publikum. Das Länderspiel wird die erste Probe für Nagelsmanns finalen WM-Kader sein. WM 2026: Die Termine der Bekanntgabe und die Nominierungen aller teilnehmenden Mannschaften im Überblick Nach den Siegen gegen Ghana und die Schweiz ist die deutsche Nationalmannschaft in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagen. Auch das finnische Nationalteam verlor dieses Jahr noch kein Länderspiel, allerdings konnte sich das Team von Ex-Augsburg-Co-Trainer Jacob Friis nicht für die Weltmeisterschaft qualifizieren.

DFB-Auswahl feiert souveränen Sieg gegen Finnland Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im vorletzten WM-Test einen souveränen Sieg gefeiert. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann kam gegen Finnland in Mainz zu einem 4:0 (1:0)-Erfolg. Deniz Undav (34., 57.), Florian Wirtz (48.) und Jamal Musiala (63.) erzielten die Tore. Die WM-Generalprobe steht am 6. Juni in Chicago gegen die USA auf dem Programm.

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Update 21:35 Uhr: DFB-Team zur Halbzeit vorne Im vorletzten Test vor der WM führt Deutschland zur Pause mit 1:0 gegen Finnland. Die Adlerträger lieferten zwar kein offensives Feuerwerk, aber zeigten vor allem zu Spielbeginn und zum Ende des ersten Abschnitts vielversprechende Ansätze. Trotzdem brauchte es einen schnell ausgeführten Eckstoß, um durch den Kopfballtreffer von Deniz Undav verdient in Führung zu gehen. Finnland zeigt sich in der Defensive durchaus stabil. Auf dem Weg nach vorne streahlten die Gäste aber nahezu gar keine Gefahr aus.

Deutschland vs. Finnland live: Die deutsche Aufstellung Aufstellung Deutschland: Baumann - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown - Pavlovic, Nmecha - Karl, Musiala, Wirtz - Undav

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Deutschland vs. Finnland heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das DFB-Testspiel statt? Deutschland spielt am Sonntag, den 31. Mai 2026, um 20:45 Uhr gegen die finnische Nationalmannschaft.

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Fußball-Länderspiel heute live: Läuft Deutschland gegen Finnland im Free-TV? Ja, das Spiel wird live und kostenlos vom ZDF übertragen. Die Sendung beginnt um 20:15 Uhr, ehe um 20:45 Uhr der Ball rollen wird.

Fußball-Livestreams: Jetzt live Jetzt live • Fussball Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland – Finnland im Livestream Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Fussball Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland – Finnland im Livestream Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 04.06. 17:45 • Fussball U23 Länderspiel der Frauen: Deutschland-Dänemark Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 04.06. 17:45 • Fussball U23 Länderspiel der Frauen: Deutschland-Dänemark Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 05.06. 20:15 • Fussball WM-Qualifikation der Frauen: Deutschland - Norwegen im Livestream Verfügbar auf Joyn 165 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 05.06. 20:15 • Fussball WM-Qualifikation der Frauen: Deutschland - Norwegen im Livestream Verfügbar auf Joyn 165 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 07.06. 19:15 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 07.06. 19:15 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 11.06. 19:25 • Fussball WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 215 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 11.06. 19:25 • Fussball WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 215 Min Link kopieren Teilen

Deutschland vs. Finnland heute live: Wo kann ich das Match im Livestream sehen? Das DFB-Länderspiel läuft kostenlos im Livestream auf Joyn.

Finnland gastiert in Deutschland: Wo gibt's heute einen Liveticker zum DFB-Spiel? Einen Liveticker zum Länderspiel gibt es wie gewohnt auf ran.de.

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