ran Fußball DFB-Team: WM-Euphorie bei den Fans - wäre da nicht Nagelsmann Videoclip • 02:01 Min Link kopieren Teilen

Die deutsche Nationalmannschaft hat das letzte Testspiel auf deutschem Boden vor der Abreise zur Weltmeisterschaft gewonnen. Die DFB-Elf siegte mit 4:0 gegen Finnland. Dementsprechend positiv fielen die Stimmen im ZDF aus.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im vorletzten WM-Test einen souveränen Sieg gefeiert. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann kam gegen Finnland in Mainz zu einem 4:0 (1:0)-Erfolg. Deniz Undav (34., 57.), Florian Wirtz (48.) und Jamal Musiala (63.) erzielten die Tore. Wir haben die Stimmen zum Spiel gesammelt.

Deniz Undav über... ... sein Fazit zum Spiel: "Der Abend bekommt zehn von zehn Punkte. Das Wichtigste ist, wir haben das Spiel gewonnen. Ich habe drei Score gemacht. Besser hätte es nicht laufen können." ... seine Startelf-Ambitionen: "Das muss der Bundeskrine entscheiden. Ich kann nur versuchen, meinen Job zu erledigen. Das habe ich heute und beim letzten Mal gut geschafft." ... die Ziele für die WM: "Wenn wir das Ding gewinnen, dann wäre es ein Erfolg." DFB-Team - Deutschland vs. Finnland: Die Noten zum WM-Testspiel - Duo überragt mit Bestnote

WM 2026 - Deniz Undav trifft doppelt: DFB-Team entfacht WM-Euphorie

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Jamal Musiala über... ... die positiven Aspekte aus dem Spiel: "Wir haben gute Chancen kreiert. Wir hatten jetzt nicht viele Trainingseinheiten, aber was wir auf den Platz bringen wollten, haben wir gebracht. Und es hat hoffentlich für jeden Spaß gemacht – für mich schon." ... sein Seelenempfinden nach dem Tor: "Sehr gut. Ich habe eine Weile kein Tor mehr geschossen. Das tut mir echt gut. Auch in die nächsten Spiele nehme ich dieses gute Gefühl und den Spaß auf dem Platz mit. Jetzt liegt der Fokus auf dem nächsten Spiel." ... seine Form vor der WM: "Ich persönlich muss sagen, dass ich mich gut fühle. Ich habe schon sehr lang nicht mehr 90 Minuten gespielt. Das hat gut getan. Ich glaube, jetzt liegt der Fokus auf dem nächsten Spiel, um die Schritte dort zu machen und hoffentlich dann in gutem Shape (guter Form) in das nächste Spiel zu gehen."

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Lennart Karl über... ... den schönsten Moment bei seinem Startelf-Debüt: "Auf jeden Fall das Einlaufen, da war schon Gänsehaut, dann die Hymne. Und dann auch natürlich mein Assist, das war besonders für mich." ... seine Unbekümmertheit: "Ja, ich hab einfach Bock zu zocken. Ich scheiß mir nichts. Ich gebe Vollgas. Dann kommen ein paar Skills dazu, ein paar lustige Sachen und mein Spielwitz"

Joshua Kimmich über... ... sein Fazit zum Spiel: "Ich glaube, wir haben das Spiel gut kontrolliert. Wir können nicht 90 Minuten in Vollgas-Pressing spielen, sondern wir müssen beide Facetten beherrschen, sowohl das hohe Pressing als auch das tiefe Verteidigen. Wir haben eigentlich über 90 Minuten nichts zugelassen." ... den Einfluss von Lennart Karl: "Die Unbekümmertheit, die hat man natürlich in dem Alter. Natürlich ist da die Erwartungshaltung von außen nicht so groß. Er muss diese Phase der Karriere, in der er sich gerade befindet, extrem genießen, weil er eigentlich nur auf den Platz gehen und Spaß haben muss. Die Verantwortung müssen andere tragen. Er soll sich Dinge zutrauen, soll sich die Bälle nehmen, soll Risiko gehen, soll sich Abschlüsse nehmen – und dann kommen Leistungen wie heute dabei raus." ... die Form der DFB-Elf: "Das ist natürlich schwer zu sagen nach dem Testspiel. Das war jetzt der achte Sieg in Folge. Natürlich waren nicht die großen Nationen dabei. Wir hatten aber eine große Drucksituation gegen die Slowakei, in der wir performen konnten zum Glück. Es wird wichtig sein, dass wir gegen die USA auch wieder in dieser Art und Weise anknüpfen. Und dann sind wir, glaube ich, gut präpariert für das Turnier."

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