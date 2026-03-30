Deutschland vs. Ghana live auf Joyn
Deutschland vs. Ghana heute live: DFB-Testspiel im Free-TV, kostenlosen Joyn-Stream - Halbzeit 1:0
Aktualisiert:von ran
Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland-Ghana im Livestream
Deutschland empfängt im Rahmen eines WM-Testspiels die Auswahl von Ghana. Wer zeigt die Partie im TV, Stream und Ticker?
Update, 21:45 Uhr: DFB-Team zur Halbzeit dank Handelfmeter vorn
Deutschland führt zur Pause verdient mit 1:0 gegen Ghana. Die DFB-Elf erwischte gegen anfangs höchst verunsicherte Black Stars einen überragenden Start. Allerdings verpassten sie es sich mit dem Führungstreffer zu belohnen. Dadurch fanden die Westafrikaner mit zunehmender Spielzeit besser in die Partie und schafften es die Chancenflut der Anfangsphase mehr und mehr einzudämmen. Dadurch wurde die Begegnung zwar ausgeglichener, aber Deutschland hatte dennoch weiterhin alles im Griff. Als dann bereits alles auf eine Nullnummer zur Pause hindeutete, riss Wirtz mit einem guten Dribbling nochmal eine Lücke und machte den Elfmeter, den Havertz sicher zur DFB-Führung verwandelte, erst möglich.
Hier kostenlos streamen: Deutschland vs. Ghana am 30. März ab 20:45 auf Joyn
Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich in der wichtigen Vorbereitungsphase vor der WM 2026. Die Männer von Julian Nagelsmann empfangen drei Tage nach dem ersten Länderspiel in der Schweiz die Auswahl aus Ghana.
Die Partie wird am 30. März in Stuttgart steigen, wo um 20:45 Uhr (im Liveticker und auf Joyn) der Anpfiff ertönt.
Um das DFB-Team gibt es wenige Monate vor der WM noch einige Fragezeichen. Zu wechselhaft waren die Leistungen in der WM-Qualifikation.
Für Nagelsmann geht es darum, im Testspiel gegen die "Black Stars" wichtige Antworten zu finden.
Einfach wird der Test gegen Ghana jedenfalls nicht, weshalb er auch schon als Indikator für das WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste dienen kann.
Fußball-WM 2026 - Qualifikation: Wann finden die Playoffs statt und wie ist der Modus?
Beide Teams trafen in der Historie erst dreimal aufeinander. Deutschland hat zwei Spiele gewonnen und einmal Remis gespielt. Sowohl bei der WM 2010 als auch bei der WM 2014 trafen beide Nationen aufeinander und lieferten sich enge Duelle.
Deutschland gewann 2010 1:0, musste sich 2014 jedoch mit einem 2:2-Remis begnügen.
Deutschland vs. Ghana heute live im TV, Livestream und Liveticker: Die Aufstellungen
Deutschland: Nübel - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown - Groß, Stiller - Havertz, Gnabry, Wirtz - Woltemade.
Ghana: Asare - Adjetey, Djiku, Peprah Oppong - Yirenkyi, Sibo, Thomas, Köhn - Ayew, Semenyo - Adu.
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Deutschland vs. Ghana heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Länderspiel statt?
Partie: Deutschland vs. Ghana
Wettbewerb: Testspiel
Datum: 30. März 2026
Uhrzeit: 20:45 Uhr
Austragungsort: MHP Arena (Stuttgart)
Deutschland empfängt Ghana: Läuft das Länderspiel heute live im Free-TV?
Ja, das Spiel wird live und kostenlos von der ARD übertragen. Die Sendung beginnt um 20:15 Uhr, ehe um 20:45 Uhr der Ball rollen wird.
Deutschland vs. Ghana heute live: Wo kann ich das Match im Livestream sehen?
Das Match zwischen Deutschland und Ghana ist im kostenlosen Livestream auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek zu sehen. Der Stream wird auch auf Joyn kostenlos empfangbar sein.
Deutschland gastiert in der Schweiz: Wo finde ich heute einen Liveticker?
Länderspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Schweiz vs. Deutschland
Begegnung: Deutschland vs. Ghana
Datum und Uhrzeit: 30. März 2026; 20:45 Uhr
Trainer: Otto Addo (Ghana), Julian Nagelsmann (Deutschland)
Free-TV: ARD
Livestream: Joyn, ARD-Mediathek
Liveticker: ran.joyn.de
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