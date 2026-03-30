U21: Nicolo Tresoldi trifft und weckt Begehrlichkeiten bei anderen Nationen

Nicolo Tresoldi spielt sich ins Blickfeld von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der DFB könnte das Toptalent aber durchaus verlieren.

Mit seinen Toren hat Nicolo Tresoldi für Begehrlichkeiten gesorgt.

Zwölf Treffer sind es in 23 Einsätzen für die deutsche U21. Im so wichtigen EM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Griechenland (18 Uhr live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf Joyn) sollen weitere folgen.

Klar ist: Durch seinen Lauf wird der Angreifer vom FC Brügge auch ein Thema für Bundestrainer Julian Nagelsmann und die WM im Sommer. Denn auch für den belgischen Top-Klub netzt er regelmäßig, kommt in 48 Pflichtspielen auf 17 Tore und fünf Vorlagen.

Tresoldi vermeidet das WM-Thema aber noch so gut es geht.

Bis dahin habe er "noch ein paar Ziele. Wir werden sehen, was passieren wird", sagte der Top-Torjäger der deutschen U21. Das Problem für den DFB: Tresoldi könnte auch für Italiens und Argentiniens A-Nationalteams nominiert werden.