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U21: Nicolo Tresoldi trifft und weckt Begehrlichkeiten bei anderen Nationen
Veröffentlicht:von ran.de
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U21-Highlights: Doppelpack! DFB-Sturmtalent schießt Nordirland ab
Videoclip • 02:56 Min
Nicolo Tresoldi spielt sich ins Blickfeld von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der DFB könnte das Toptalent aber durchaus verlieren.
Mit seinen Toren hat Nicolo Tresoldi für Begehrlichkeiten gesorgt.
Zwölf Treffer sind es in 23 Einsätzen für die deutsche U21. Im so wichtigen EM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Griechenland (18 Uhr live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf Joyn) sollen weitere folgen.
Klar ist: Durch seinen Lauf wird der Angreifer vom FC Brügge auch ein Thema für Bundestrainer Julian Nagelsmann und die WM im Sommer. Denn auch für den belgischen Top-Klub netzt er regelmäßig, kommt in 48 Pflichtspielen auf 17 Tore und fünf Vorlagen.
Tresoldi vermeidet das WM-Thema aber noch so gut es geht.
Bis dahin habe er "noch ein paar Ziele. Wir werden sehen, was passieren wird", sagte der Top-Torjäger der deutschen U21. Das Problem für den DFB: Tresoldi könnte auch für Italiens und Argentiniens A-Nationalteams nominiert werden.
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U21: Nicolo Tresoldi kann für drei Nationen spielen
Sein Vater Emanuele spielte für die U21 Italiens, in Cagliari wurde Tresoldi Junior geboren. Seine Mutter ist Argentinierin. Und wie die "Bild" berichtet, sollen sich die beiden Verbände bereits bei Tresoldi gemeldet haben.
"Ich habe einen sehr guten Lauf, auch in Brügge. Ich habe in den letzten sieben Spielen sieben Tore gemacht. Deswegen ist es sehr wichtig, dass ich den Lauf mitnehme", erklärte der Stürmer.
"Man sieht, dass er gerade vor Selbstvertrauen strotzt und welche Qualitäten er im Strafraum hat", sagte DFB-Trainer Antonio di Salvo: "Er hat einfach einen Riecher."
Wer sich den Torriecher auf internationaler Ebene sichert, bleibt zunächst offen. Fakt ist: Absolviert Tresoldi – für wen auch immer – ein A-Länderspiel, ist er festgespielt.
Auch interessant: U21 gegen Griechenland unter Druck: Szenarien für die EM-Quali
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