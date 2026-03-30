Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft: FIFA-Präsident Gianni Infantino geht fest von Teilnahme des Iran aus - "Gibt keinen Plan B"
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026: Die 10 größten Stadien der Fußballweltmeisterschaft
Videoclip • 01:46 Min
Im mexikanischen Fernsehen gibt Infantino jedoch auch zu, dass die politische Lage derzeit "sehr kompliziert" sei.
FIFA-Präsident Gianni Infantino geht trotz des Krieges im Nahen Osten weiterhin fest von der Teilnahme des Iran an der Fußball-WM im Sommer aus. "Wir wollen, dass der Iran spielt, der Iran wird bei der Weltmeisterschaft spielen. Es gibt keinen Plan B, C oder D – es gibt Plan A", sagte das Oberhaupt des Weltverbandes im mexikanischen Fernsehen.
Die iranische Nationalmannschaft solle am Turnier in den USA, Mexiko und Kanada "unter bestmöglichen Bedingungen" teilnehmen, denn sie repräsentiere "die Menschen, die im Iran leben, ebenso wie jene, die im Ausland leben", sagte Infantino. Der Iran habe sich sportlich für die WM qualifiziert. Allerdings räumte der FIFA-Chef ein, dass die politische Lage "sehr kompliziert" sei.
Kommende Fußball-Livestreams
- Bald verfügbar
Dienstag, 31.03. 17:30 • Fussball
U21 EM-Qualifikation: Griechenland-Deutschland im Livestream
165 MinBald verfügbar
Dienstag, 31.03. 17:30 • Fussball
U21 EM-Qualifikation: Griechenland-Deutschland im Livestream
165 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 04.04. 18:00 • Fussball
Sportschau im Livestream
30 MinBald verfügbar
Samstag, 04.04. 18:00 • Fussball
Sportschau im Livestream
30 Min
Iran soll alle drei Gruppenspiele in den USA bestreiten
Der Iran soll beim Turnier im Sommer (11. Juni bis 19. Juli) in der Vorrunde in Los Angeles gegen Neuseeland und Belgien antreten, danach in Seattle gegen Ägypten. Das WM-Quartier der Mannschaft wurde in Tucson/Arizona gebucht.
Eine Verlegung der iranischen WM-Spiele nach Mexiko ist für die FIFA kein Thema.
Mehr Fußball-News
Bundesliga
Topklubs haben angeblich BVB-Abwehrstar im Visier
Deutschland vs. Ghana live auf Joyn
Länderspiel: Deutschland vs. Ghana heute live: Das DFB-Spiel im Free-TV, kostenlosen Joyn-Stream und Ticker
Bundesliga
170 Millionen!? Wildes Bayern-Gerücht um Chelsea-Star
Regionalliga Nordost
Anti RB! Dieser Beschluss hat es in sich
3. Liga
Experte über 1860 München: "Seit 30 Jahren keine Erklärung"
Fußball
Verliert der DFB seinen Top-Torjäger?