Im mexikanischen Fernsehen gibt Infantino jedoch auch zu, dass die politische Lage derzeit "sehr kompliziert" sei.

FIFA-Präsident Gianni Infantino geht trotz des Krieges im Nahen Osten weiterhin fest von der Teilnahme des Iran an der Fußball-WM im Sommer aus. "Wir wollen, dass der Iran spielt, der Iran wird bei der Weltmeisterschaft spielen. Es gibt keinen Plan B, C oder D – es gibt Plan A", sagte das Oberhaupt des Weltverbandes im mexikanischen Fernsehen.

Die iranische Nationalmannschaft solle am Turnier in den USA, Mexiko und Kanada "unter bestmöglichen Bedingungen" teilnehmen, denn sie repräsentiere "die Menschen, die im Iran leben, ebenso wie jene, die im Ausland leben", sagte Infantino. Der Iran habe sich sportlich für die WM qualifiziert. Allerdings räumte der FIFA-Chef ein, dass die politische Lage "sehr kompliziert" sei.