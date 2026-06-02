ran Fußball DFB-Team: WM-Euphorie bei den Fans - wäre da nicht Nagelsmann Videoclip • 02:01 Min Link kopieren Teilen

Die deutsche Nationalmannschaft verabschiedet sich mit einem ungefährdeten Testspiel-Sieg gegen Finnland in Richtung USA. Die Noten und Einzelkritiken zu den DFB-Spielern.

Im letzten WM-Testspiel auf heimischem Boden hat die deutsche Nationalmannschaft einen ungefährdeten Sieg eingefahren. Zwei Tage vor der Abreise Richtung USA gewann das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Mainz gegen Finnland klar mit 4:0 (1:0). Deniz Undav trifft doppelt: DFB-Team entfacht WM-Euphorie In Abwesenheit der beiden als Stammspieler vorgesehenen Manuel Neuer und Kai Havertz präsentierte sich vor allem Angreifer Deniz Undav mit einem Doppelpack auffällig. Auch Lennart Karl, der auf der rechten Offensivseite die Chance von Beginn an erhielt, überzeugte. ran hat die Leistungen der deutschen Spieler bewertet.

Oliver Baumann Verlebt als Vertreter des noch angeschlagenen Rückkehrers Manuel Neuer einen über weite Strecken ruhigen Abend. Muss kaum eingreifen, kann sich dementsprechend aber auch nicht besonders auszeichnen. Mit dem Fuß ohne Fehl und Tadel. ran-Note: 3

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Joshua Kimmich Der Kapitän treibt besonders dann an, wenn es nicht nach Plan läuft. Weckt die Mannschaft dann auch passenderweise mit einer Maßflanke zu Undavs Führungstreffer. Viele Ballkontakte und wenige Fehler. Ein rundum solides Spiel des Bayern-Stars. ran-Note: 2

Jonathan Tah Schwache Finnen stellen den Abwehrboss kaum vor nennenswerte Aufgaben. Ein paar Sprints, ein paar Kopfballduelle – mehr ist defensiv nicht nötig. Ein Spiel, das Sicherheit gibt. ran-Note: 2

Nico Schlotterbeck Spielt sich an der Seite von Tah für das WM-Turnier ein. Der Dortmunder macht ein gutes Spiel. Verlagert mit seinen Diagonalbällen immer wieder gekonnt. Es werden Gegner kommen, die der deutschen Abwehr mehr Sorgen bereiten. ran-Note: 2

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Nathaniel Brown Verpasst sein erstes Länderspieltor nur knapp (39.). Verdient hätte es sich der Frankfurter ganz sicher. Wird defensiv kaum gefordert und nutzt seine Freiheiten in der Vorwärtsbewegung. Besonders in der ersten Halbzeit immer wieder mit blitzschnellen Vorstößen bis auf die Grundlinie. ran-Note: 2

Aleksandar Pavlovic Der Boss im deutschen Mittelfeld. Fordert die Bälle, verteilt sie geschickt und zeigt sich aggressiv im Gegenpressing. Auch die Abstimmung mit Nebenmann Nmecha klappt schon ganz gut. ran-Note: 2

Felix Nmecha Nach starker Anfangsphase im Laufe der Partie nicht mehr ganz so auffällig. Wenn es drauf ankommt, ist der Dortmunder aber mit langen Schritten zur Stelle. Deutet immer wieder an, warum der Bundestrainer so große Stücke auf ihn hält. ran-Note: 3

Lennart Karl Starker Auftritt des Bayern-Jungstars. Wird vom Start weg ständig gesucht und auch gefunden. Traut sich viel zu. Immer, wenn’s gefährlich wird, hat der 18-Jährige Anteil daran. Traumpass vor Undavs 3:0. Seinem ersten eigenen Treffer in der A-Nationalmannschaft steht nur der Pfosten im Weg (55.). Eine aussagekräftige Bewerbung für einen Stammplatz. ran-Note: 2

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Jamal Musiala Trifft in seinem ersten Länderspiel seit über einem Jahr gleich wieder (63.), hat aber auch immer wieder schwächere Phasen drin. Wirkt noch nicht komplett fit. Bis zum ersten WM-Spiel sind es ja aber auch noch zwei Wochen. ran-Note: 3

Florian Wirtz Präsentiert sich in beeindruckender Form. Spielfreudig und super-kreativ in seinen Aktionen. Treibt immer wieder an, setzt seine Mitspieler ein und kommt auch selbst zum Abschluss. Setzt mit seinem Tor kurz nach Wiederanpfiff den Ton für die deutlich bessere zweite Halbzeit. ran-Note: 1

Deniz Undav Macht das, wofür ihn der Bundestrainer aufgestellt hat. In seinen ersten Aktionen noch glücklos, platzt danach der Knoten: Hat bei den ersten drei deutschen Toren seine Füße und den Kopf mit im Spiel. Zwei Tore und ein Assist werden notiert. Geht sofort nach seinem zweiten Treffer angeschlagen vom Platz (59.). ran-Note: 1

Einwechselspieler Maximilian Beier (ab der 61. Minute): Kommt für die letzte halbe Stunde für Undav und geht in die Sturmspitze. Zieht den ein oder anderen Sprint an, ohne die ganz große Gefahr auszustrahlen. Kurz vor dem Abpfiff mit einer Doppelchance, aber ohne Glück. ran-Note: 3 Leroy Sane (ab der 73. Minute): Kommt in Minute 73 für Karl. Ein Bild, das man beim Turnier in den USA öfter sehen dürfte. Gegen müde Finnen in der Nachspielzeit mit einem starken Solo, dem nur der Abschluss fehlt. ran-Note: 3 Nick Woltemade (ab der 73. Minute): Der Stürmer von Newcastle United ersetzt Wirtz (73.). Kann sich nicht mehr entscheidend in Szene setzen. ran-Note: 4 Nadiem Amiri (ab der 83. Minute): Der Mainzer kommt unter großem Jubel des Publikums sieben Minuten vor Schluss in die Partie. Belohnung für eine tolle Saison beim FSV. ran-Note: ohne Bewertung