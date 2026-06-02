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FC Bayern: FCB gibt Ex-Star den ersten Trainerjob
Aktualisiert:von ran
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Der FC Bayern München holt einen Triple-Sieger zurück an die Säbener Straße: Dante wird elf Jahre nach seinem Abschied als Spieler zum U23-Trainer beim Rekordmeister.
Es ist die erste Trainerstation für Dante Bonfim Costa Santos jemals. Der 42-Jährige übernimmt das Amt von Holger Seitz als Trainer der FC-Bayern-Amateure.
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Diesen Sommer beendete der Brasilianer seine Karriere beim OSC Nizza und startet bereits Ende Juli mit dem Bayern-Nachwuchsteam in der Regionalliga.
Dante gewann mit dem FC Bayern München vier Mal die deutsche Meisterschaft, einmal die Champions League, dreimal den deutschen Pokal und drei weitere Titel.
FC Bayern: Dante feiert Cheftrainer-Debüt
In der offiziellen Pressemeldung lobt der FC Bayern den Brasilianer vor allem für seine Einstellung und Professionalität. In Gesprächen habe er mit seinem Mindset überzeugen können. "Dante hat als Spieler nahezu alles erlebt, was man im Fußball erleben kann. Dante war als Spieler bei all seinen Clubs immer einer, der auf und neben dem Platz Verantwortung übernommen hat."
Dante, der in den vergangenen Jahren parallel zur Spieler-Karriere seine Trainer-Ausbildung gemacht hat, freut sich ebenfalls sehr über sein Comeback. "Ich freue mich unglaublich auf diese Aufgabe bei meinem früheren Verein FC Bayern", erklärte der 42-Jährige.
Er wird die U23 zusammen mit Babak Keyhanfar und Christian Ströbel trainieren.
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