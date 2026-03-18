Bundestrainer Julian Nagelsmann sorgt offenbar für eine Überraschung im Tor und holt erstmals den jungen Ersatztorwart des FC Bayern in den Kader des DFB-Teams. Schlechte Nachrichten gibt es für einen Stuttgarter.

Der 22-Jährige wird für die Testspiele in der Schweiz (27. März) und gegen Ghana (30. März) anscheinend erstmals in den Kreis der Nationalmannschaft berufen. Das berichtet die "Bild".

Für Urbig wäre das eine Belohnung für die starken Auftritte beim FC Bayern. Der junge Torhüter ersetzte zuletzt mehrfach den verletzten Manuel Neuer und soll perspektivisch desen Nachfolger in München werden.

Offenbar traut auch Julian Nagelsmann Urbig zu, in der Nationalmannschaft eines Tages in die Fußstapfen des Weltmeisters von 2014 zu treten.