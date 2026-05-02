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NFL: Verträge der 32 Erstrundenpicks - wer hat schon unterschrieben?
Veröffentlicht:von ran.de
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Die First-Round-Picks gelten als große Versprechen für eine lange NFL-Karriere. Vorher steht aber noch die Unterschrift unter den Rookie-Vertrag. ran zeigt, wie hier der aktuelle Stand ist.
Je früher im Draft ein Spieler gezogen wird, desto höher dotiert ist sein Rookie-Vertrag in der NFL. Entsprechend winken besonders den First-Round-Picks bereits zu Beginn der Karriere ordentliche Zahltage.
Allerdings müssen sich Klub und Spieler zunächst über die Einzelheiten des Kontrakts einig werden. Und das kann sich in einigen Fällen lange hinziehen. So verpassten manche Draft-Picks schon große Teile der Vorbereitung.
Wie sieht es in diesem Jahr aus? ran zeigt, welche First-Round-Picks ihre Verträge schon unterschrieben haben und welche Talente noch nicht offiziell Teil des Teams sind. (Stand: 2. Mai)
1. Pick: Fernando Mendoza (Las Vegas Raiders)
Position: Quarterback
Vertrag unterschrieben? Nein
2. Pick: David Bailey (New York Jets)
Position: Edge
Vertrag unterschrieben? Nein
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3. Pick: Jeremiyah Love (Arizona Cardinals)
Position: Running Back
Vertrag unterschrieben? Nein
4. Pick: Carnell Tate (Tennessee Titans)
Position: Wide Receiver
Vertrag unterschrieben? Nein
5. Pick: Arvell Reese (New York Giants)
Position: Linebacker
Vertrag unterschrieben? Nein
6. Pick: Mansoor Delane (Kansas City Chiefs)
Position: Cornerback
Vertrag unterschrieben? Nein
7. Pick: Sonny Styles (Washington Commanders)
Position: Linebacker
Vertrag unterschrieben? Nein
8. Pick: Jordyn Tyson (New Orleans Saints)
Position: Wide Receiver
Vertrag unterschrieben? Nein
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9. Pick: Spencer Fano (Cleveland Browns)
Position: Offensive Tackle
Vertrag unterschrieben? Nein
10. Pick: Francis Mauigoa (New York Giants)
Position: Offensive Tackle
Vertrag unterschrieben? Nein
11. Pick: Caleb Downs (Dallas Cowboys)
Position: Safety
Vertrag unterschrieben? Ja, für vier Jahre und 28.951.992 US-Dollar
12. Pick: Kadyn Proctor (Miami Dolphins)
Position: Offensive Tackle
Vertrag unterschrieben? Nein
13. Pick: Ty Simpson (Los Angeles Rams)
Position: Quarterback
Vertrag unterschrieben? Nein
14. Pick: Olaivavega Ioane (Baltimore Ravens)
Position: Guard
Vertrag unterschrieben? Ja, für vier Jahre und 24.232.230 US-Dollar
15. Pick: Rueben Bain Jr. (Tampa Bay Buccaneers)
Position: Edge
Vertrag unterschrieben? Nein
16. Pick: Kenyon Sadiq (New York Jets)
Position: Tight End
Vertrag unterschrieben? Nein
17. Pick: Blake Miller (Detroit Lions)
Position: Offensive Tackle
Vertrag unterschrieben? Nein
18. Pick: Caleb Banks (Minnesota Vikings)
Position: Defensive Tackle
Vertrag unterschrieben? Nein
19. Pick: Monroe Freeling (Carolina Panthers)
Position: Offensive Tackle
Vertrag unterschrieben? Nein
20. Pick: Makai Lemon (Philadelphia Eagles)
Position: Wide Receiver
Vertrag unterschrieben? Ja, für vier Jahre und 20.810.386 US-Dollar
21. Pick: Max Iheanachor (Pittsburgh Steelers)
Position: Offensive Tackle
Vertrag unterschrieben? Nein
22. Pick: Akheem Mesidor (Los Angeles Chargers)
Position: Edge
Vertrag unterschrieben? Nein
23. Pick: Malachi Lawrence (Dallas Cowboys)
Position: Defensive End
Vertrag unterschrieben? Nein
24. Pick: KC Concepcion (Cleveland Browns)
Position: Wide Receiver
Vertrag unterschrieben? Nein
25. Pick: Dillon Thieneman (Chicago Bears)
Position: Safety
Vertrag unterschrieben? Nein
26. Pick: Keylan Rutledge (Houston Texans)
Position: Guard
Vertrag unterschrieben? Nein
27. Pick: Chris Johnson (Miami Dolphins)
Position: Cornerback
Vertrag unterschrieben? Nein
28. Pick: Caleb Lomu (New England Patriots)
Position: Offensive Tackle
Vertrag unterschrieben? Nein
29. Pick: Peter Woods (Kansas City Chiefs)
Position: Defensive Tackle
Vertrag unterschrieben? Nein
30. Pick: Omar Cooper Jr. (New York Jets)
Position: Wide Receiver
Vertrag unterschrieben? Nein
31. Pick: Keldric Faulk (Tennessee Titans)
Position: Edge
Vertrag unterschrieben? Nein
32. Pick: Jadarian Price (Seattle Seahawks)
Position: Running Back
Vertrag unterschrieben? Nein
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