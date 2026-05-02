NFL: Verträge der 32 Erstrundenpicks - wer hat schon unterschrieben?

Die First-Round-Picks gelten als große Versprechen für eine lange NFL-Karriere. Vorher steht aber noch die Unterschrift unter den Rookie-Vertrag. ran zeigt, wie hier der aktuelle Stand ist.

Je früher im Draft ein Spieler gezogen wird, desto höher dotiert ist sein Rookie-Vertrag in der NFL. Entsprechend winken besonders den First-Round-Picks bereits zu Beginn der Karriere ordentliche Zahltage.

Allerdings müssen sich Klub und Spieler zunächst über die Einzelheiten des Kontrakts einig werden. Und das kann sich in einigen Fällen lange hinziehen. So verpassten manche Draft-Picks schon große Teile der Vorbereitung.

Wie sieht es in diesem Jahr aus? ran zeigt, welche First-Round-Picks ihre Verträge schon unterschrieben haben und welche Talente noch nicht offiziell Teil des Teams sind. (Stand: 2. Mai)