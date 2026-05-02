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NFL: Verträge der 32 Erstrundenpicks - wer hat schon unterschrieben?

Veröffentlicht:

von ran.de

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NFL Draft 2026: Sean McVay sauer über Simpson-Pick?

Videoclip • 01:01 Min

Die First-Round-Picks gelten als große Versprechen für eine lange NFL-Karriere. Vorher steht aber noch die Unterschrift unter den Rookie-Vertrag. ran zeigt, wie hier der aktuelle Stand ist.

Je früher im Draft ein Spieler gezogen wird, desto höher dotiert ist sein Rookie-Vertrag in der NFL. Entsprechend winken besonders den First-Round-Picks bereits zu Beginn der Karriere ordentliche Zahltage.

Allerdings müssen sich Klub und Spieler zunächst über die Einzelheiten des Kontrakts einig werden. Und das kann sich in einigen Fällen lange hinziehen. So verpassten manche Draft-Picks schon große Teile der Vorbereitung.

Wie sieht es in diesem Jahr aus? ran zeigt, welche First-Round-Picks ihre Verträge schon unterschrieben haben und welche Talente noch nicht offiziell Teil des Teams sind. (Stand: 2. Mai)

1. Pick: Fernando Mendoza (Las Vegas Raiders)

  • Position: Quarterback

  • Vertrag unterschrieben? Nein

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2. Pick: David Bailey (New York Jets)

  • Position: Edge

  • Vertrag unterschrieben? Nein

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3. Pick: Jeremiyah Love (Arizona Cardinals)

  • Position: Running Back

  • Vertrag unterschrieben? Nein

4. Pick: Carnell Tate (Tennessee Titans)

  • Position: Wide Receiver

  • Vertrag unterschrieben? Nein

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5. Pick: Arvell Reese (New York Giants)

  • Position: Linebacker

  • Vertrag unterschrieben? Nein

6. Pick: Mansoor Delane (Kansas City Chiefs)

  • Position: Cornerback

  • Vertrag unterschrieben? Nein

7. Pick: Sonny Styles (Washington Commanders)

  • Position: Linebacker

  • Vertrag unterschrieben? Nein

8. Pick: Jordyn Tyson (New Orleans Saints)

  • Position: Wide Receiver

  • Vertrag unterschrieben? Nein

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Neueste Videos aus der NFL

9. Pick: Spencer Fano (Cleveland Browns)

  • Position: Offensive Tackle

  • Vertrag unterschrieben? Nein

10. Pick: Francis Mauigoa (New York Giants)

  • Position: Offensive Tackle

  • Vertrag unterschrieben? Nein

11. Pick: Caleb Downs (Dallas Cowboys)

  • Position: Safety

  • Vertrag unterschrieben? Ja, für vier Jahre und 28.951.992 US-Dollar

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12. Pick: Kadyn Proctor (Miami Dolphins)

  • Position: Offensive Tackle

  • Vertrag unterschrieben? Nein

13. Pick: Ty Simpson (Los Angeles Rams)

  • Position: Quarterback

  • Vertrag unterschrieben? Nein

14. Pick: Olaivavega Ioane (Baltimore Ravens)

  • Position: Guard

  • Vertrag unterschrieben? Ja, für vier Jahre und 24.232.230 US-Dollar

15. Pick: Rueben Bain Jr. (Tampa Bay Buccaneers)

  • Position: Edge

  • Vertrag unterschrieben? Nein

16. Pick: Kenyon Sadiq (New York Jets)

  • Position: Tight End

  • Vertrag unterschrieben? Nein

17. Pick: Blake Miller (Detroit Lions)

  • Position: Offensive Tackle

  • Vertrag unterschrieben? Nein

18. Pick: Caleb Banks (Minnesota Vikings)

  • Position: Defensive Tackle

  • Vertrag unterschrieben? Nein

19. Pick: Monroe Freeling (Carolina Panthers)

  • Position: Offensive Tackle

  • Vertrag unterschrieben? Nein

20. Pick: Makai Lemon (Philadelphia Eagles)

  • Position: Wide Receiver

  • Vertrag unterschrieben? Ja, für vier Jahre und 20.810.386 US-Dollar

21. Pick: Max Iheanachor (Pittsburgh Steelers)

  • Position: Offensive Tackle

  • Vertrag unterschrieben? Nein

22. Pick: Akheem Mesidor (Los Angeles Chargers)

  • Position: Edge

  • Vertrag unterschrieben? Nein

23. Pick: Malachi Lawrence (Dallas Cowboys)

  • Position: Defensive End

  • Vertrag unterschrieben? Nein

24. Pick: KC Concepcion (Cleveland Browns)

  • Position: Wide Receiver

  • Vertrag unterschrieben? Nein

25. Pick: Dillon Thieneman (Chicago Bears)

  • Position: Safety

  • Vertrag unterschrieben? Nein

26. Pick: Keylan Rutledge (Houston Texans)

  • Position: Guard

  • Vertrag unterschrieben? Nein

27. Pick: Chris Johnson (Miami Dolphins)

  • Position: Cornerback

  • Vertrag unterschrieben? Nein

28. Pick: Caleb Lomu (New England Patriots)

  • Position: Offensive Tackle

  • Vertrag unterschrieben? Nein

29. Pick: Peter Woods (Kansas City Chiefs)

  • Position: Defensive Tackle

  • Vertrag unterschrieben? Nein

30. Pick: Omar Cooper Jr. (New York Jets)

  • Position: Wide Receiver

  • Vertrag unterschrieben? Nein

31. Pick: Keldric Faulk (Tennessee Titans)

  • Position: Edge

  • Vertrag unterschrieben? Nein

32. Pick: Jadarian Price (Seattle Seahawks)

  • Position: Running Back

  • Vertrag unterschrieben? Nein

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