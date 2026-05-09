Das Hantavirus ist aktuell in den Schlagzeilen. Einst erkrankte auch Fußballtrainer Ralph Hasenhüttl - und hatte schwer zu kämpfen.

Das Hantavirus ist aktuell groß in den Schlagzeilen. Kürzlich brach auf dem niederländischen Kreuzfahrschiff "MS Hondius" das Virus aus, drei Menschen sind bereits daran gestorben.

In diesem Zuge hat nun auch der ehemalige Bundesliga-Trainer Ralph Hasenhüttl über seine Hantavirus-Erkrankung gesprochen. 2012 erkrankte der Österreicher, seinerzeit war er als Trainer mit dem VfR Aalen gerade in die zweite Liga aufgestiegen.

Hasenhüttl befand sich damals mit dem Klub im Trainingslager und fühlte sich nach einer Mountainbike-Tour erschöpft.

"Ich bin ins Bett und es hat alles mit Kopfschmerzen gestartet. Es fühlte sich so an, als wäre eine Nadel in meinem Kopf. Danach bekam ich ernste Rückenschmerzen. Es war, als steckte ein Messer in meinem Rücken“, berichtete der Trainer nun im Interview mit dem britischen "Mirror".